Adı ‘sinemanın yaramaz çocuğu’ kalmıştı… Karısı bile onu sessiz sedasız terk etmiş… Ünlü oyuncu bar kavgasında tutuklandı!

Haberin Devamı

Dün akşam gelen haber ve olay anından görüntülerle bir anda magazin basınının gündemine oturan bu olayın kahramanı olan isim aslında kimseyi pek de şaşırtmadı.

Adı daha önce de bu tür olaylara karışan ve “Hollywood’un yaramaz çocuğu” olarak tanınan Shia LaBeouf, geçmişte de benzer şekillerde gündeme gelmişti.





NEŞE DOLU KUTLAMADA KENDİNİ KAYBEDİP ETRAFINA SALDIRDI

ABD’nin New Orleans eyaletinde her yıl yapılan ve günler süren eğlenceler ve geçit törenleriyle halkın büyük katılım sağladığı Mardi Gras sırasında burada bulunan Shia LaBeouf, eğlencenin ve alkolün dozunu fazla kaçırınca bir kez daha polisle başını derde soktu.

Haberin Devamı

LaBeouf, New Orleans'ta bir bar kavgasına karıştıktan sonra gözaltına alındı ​​ve çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Büyük ses getiren olay 17 Şubat Salı günü gece yarısından sonra, New Orleans'ın Fransız Mahallesi'ndeki bir barın dışında meydana geldi.





KAVGAYI KİMSELER AYIRAMADI

Haber sitelerinin elde ettiği videolarda Shia LaBeouf'un tişörtsüz olduğu ve birkaç kişiyle kavga ettiği görülüyor. Bir diğer şok edici an ise, bir adamla konuşmaya çalışırken ona doğru eğildiğini gösteriyor.

Etraftakilerin tutup olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı ünlü oyuncu onların elinden kurtulup kavga ettiği kişilere yeniden saldırırken bu kişilerden birini defalarca yumrukladığı da iddia edildi.





YILLARDIR BAŞINI DERTTEN KURTARAMADI

Kavgadan sonra LaBeouf, önce sağlık görevlileri tarafından ambulansa bindirildi sonra da gözaltına alındı. ABD basınına göre ünlü oyuncu nezarethaneye konduktan bir süre sonra salınınca yine aynı yere gidip kavgayı devam ettirmek de istedi.

Haberin Devamı

Basına yansıyan mahkeme kayıtları Shia LaBeouf'un tutuklandığını ve iki basit darp suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

LaBeouf'un geçmişi, alkolle ilgili olaylar nedeniyle yasal sorunlar ve tutuklamalarla doluydu. 2016'da Variety'ye alkol sorunları hakkında konuşmuş ve alkolün etkisi altında olmanın onu "çıldırmış" hale getirdiğini iddia etmişti.

İÇKİ İÇTİĞİNDE KENDİNİ KAYBETTİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

Sinema dünyasına genç yaşta giren ve yeteneği sayesinde hızla parlayan ünlü oyuncu ilerleyen yıllarda alkol bağımlılığı ve şiddet eğilimi yüzünden başını sürekli belaya sokmaya devam etti.

Haberin Devamı

Shia LaBeouf alkol bağımlılığının kendini ne hale getirdiğini “Başımı öne eğmeliyim. Napolyon kompleksim var. İçmeye başlıyorum ve kendimi olduğumdan daha küçük hissediyorum, olması gerekenden daha yüksek sesle konuşuyorum. Bu bana göre değil, dostum." sözleriyle anlatmıştı.





ESKİ SEVGİLİSİ DE ONA DAVA AÇTI, SONRA ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Aralık 2020'de LaBeouf'un eski kız arkadaşı, ünlü şarkıcı FKA twigs de onu "acımasız taciz" ve cinsel saldırı iddiasıyla dava etti. Suçlamaları şiddetle reddeden ünlü oyuncu New York Times'a "travma sonrası stres bozukluğu ve alkol bağımlılığından" "kurtulmadığını" söylediği bir açıklama yaptı.

Haberin Devamı





“YAPTIĞIM HATALARIN FARKINDAYIM, ÜZDÜĞÜM HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM”

"İyileşmek için yapmam gerekenleri yapmaya kararlıyım ve yol boyunca zarar vermiş olabileceğim insanlardan sonsuza dek özür dileyeceğim" diye devam eden LaBeouf "Alkol bağımlılığım veya saldırganlığım için hiçbir mazeretim yok, sadece gerekçelerim var. Yıllardır kendime ve çevremdeki herkese kötü davrandım. Bana en yakın insanları incitme geçmişim var. Bu geçmişten utanıyorum ve incittiğim kişilerden özür diliyorum. Söyleyebileceğim başka bir şey yok." sözleriyle kendince etrafındaki insanlardan özür diledi.

FKA Twigs daha sonra eski sevgilisi için yaptığı şikayeti geri geçti ve dava kapandı. LaBeouf 2022'de Piskopos Robert Barron ile yaptığı bir röportajda, kendisiyle ilgili skandal haberlerin ardından intihar düşünceleri yaşadığını itiraf etmişti.

Haberin Devamı





EVLİLİĞİ DE SESSİZ SEDASIZ SONA ERMİŞ

Shia LaBeouf’un yıllardır devam eden bu yaşantısı en sonunda evliliğine de yansıdı. Shia LaBeouf’un 2015’ten beri birlikte olduğu ve 2016’da evlendiği oyuncu eşi Mia Goth’tan ayrıldığı da bu bar kavgası haberiyle birlikte duyuldu.

2012’de birlikte oynadıkları bir filmin setinde tanışan 32 yaşındaki Mia Goth ve 39 yaşındaki Shia LaBeouf yıllardır inişli çıkışlı bir ilişki yaşıyorlar ve sürekli kavga edip barışıyorlardı.





BİR DARGIN BİR BARIŞIK YAŞADIKLARI AŞKLARINDAN BİR DE KIZLARI OLMUŞTU

2020’de ayrıldıklarını açıklamalarına rağmen 2022’de bir kızları olan ikili en sonunda bir kez daha ayrıldı. Ancak bu sefer ayrılığın kesinliği ya da bir boşanma davası açılıp açılmadığı henüz belli değil.

Shia LaBeouf’un Mia Goth tarafından terk edilince ailesine daha yakın olmak için kavgaya karıştığı New Orleans eyaletine yerleştiği iddia edildi.