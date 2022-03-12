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Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında?

#Reyhan Asena Keskinci#Reyhan Asena Keskinci Kimdir#Adı Sevgi
Adı Sevginin Gülendamı Reyhan Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında

Pazar günlerinin yeni dizisi Adı Sevgi'nin kadrosunda yer alan isimlerden biri Reyhan Asena Keskinci oldu. Bez Bebek dizisindeki performansıyla dikkat çeken Reyhan Asena Keskinci, yeni dizisinde Gülendam karakterine hayat verecek. Peki, Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Reyhan Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında?

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Asena Keskinci, 20 Eylül 2001 tarihinde dünyaya geldi. Yadigar, Aliye, O Kadın, Aman Annem Görmesin, Yol Arkadaşım, Hırsız Polis, Bez Bebek, Pelin ve Köstebekgiller, Dedemin Dolabı, O Kadın, Parmaklıklar Ardında, Bir Aşk Hikayesi, Aşk Tesadüfleri Sever, Bir Aşk Hikayesi ve Arapsaçısı isimli projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı. 2018 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın üstlendiği Ahlat Ağacı isimli Sinema filminde rol aldı.

Asena Keskinci, en son Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın başrollerini paylaştığı Masumiyet dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı.

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