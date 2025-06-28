Adı geçtiğinde milyonların yüreği sızlıyor... Ünlü oyuncunun ailesinde bir trajedi daha... Annesi ve babası bir ay arayla öldü...

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Ölüm haberi duyulduğunda sadece ailesi ve yakınları değil dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranı gözyaşlarına boğuldu...

Şimdi o ünlü oyuncunun 12'nci ölüm yıl dönümüne sayılı haftalar kala ailesinden yine yürek burkan haberler geldi.

Önce babası hayata veda etti... Ondan bir ay sonra da annesi son nefesini verdi. Böylece ünlü oyuncunun ailesini ardı ardına yaşanan bu trajediler yok etmiş oldu. Çekirdek aileden geride bir tek erkek kardeşi kaldı.

KENDİSİ DE GENCECİK YAŞINDA ÖLDÜ

Bu, rol aldığı Glee adlı diziyle ünlenen Cory Manteith'in ailesinin öyküsü... Gerçekten de benzerine filmlerde rastlanabilecek trajik bir öykü..

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Bir dönem genç seyirciyi kasıp kavuran Glee adlı yapımla ve o dizideki rol arkadaşı Lea Michele ile ilişkisiyle tanınan Cory Monteith, 2013 yılının 13 Temmuz günü daha 31 yaşındayken hayata veda etti.

Kanadalı oyuncunun ölümü elbette bütün ailesini yıktı. Ama yine de hayat devam etti ve geride kalan aile üyeleri de Cory'yi bir an bile akıllarından çıkarmadan hayata tutundular.

BOŞANMIŞLARDI AMA ORTAK ACIDA BULUŞTULAR

Aslına bakılırsa Cory Monteith'in annesiyle babası boşanmıştı. Ünlü oyuncunun da babasıyla arası çok iyi değildi. Ama her ikisini de birleştiren Cory için hissettikleri ortak acıydı.

Önce Cory'nin babası Joe Monteith geçtiğimiz 12 Mayıs'ta hayata veda etti. Ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği belirtilen baba Monteith, 75 yaşındaydı.

Joe ile Cory'nin annesi Ann'in ünlü oyuncu dışında Shaun adında bir oğlu daha vardı.

Joe Monteith, ünlü oğlunun ölümünden sonra People dergisine yaptığı açıklamada Cory ile arasının kötü olduğunu doğruladı. Ama 2011 yılında onunla yeniden bağlantı kurduklarını da sözlerine ekledi.

Joe, oğlunun kazara aşırı dozda uyuşturucu kullanma nedeniyle öldüğünü hatırlatarak onun bu kötü alışkanlığından bir türlü kurtulamadığını söyledi o röportajda.

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Joe Monteith "Ben oğlumu kaybettim. O uyuşturuculara bir daha elini sürmemesi gerektiğini öğrenmiş olmalıydı" demişti.

Monteith'in babası mayıs ayında hayata veda etti.





ANNESİ DE 18 HAZİRAN'DA HAYATA VEDA ETTİ

Cory'nin babası Joe, 1989'da annesi Ann'den boşandıktan sonra Yvette Monteith ile bir evlilik yapmıştı.

Cory Monteith'in annesi Ann ise babası Joe'nun hayata veda etmesinden neredeyse bir ay sonra, 18 Haziran'da son nefesini verdi.

Evinde hayata veda ettiği açıklanan Ann Marie McGregor, 74 yaşındaydı. Onun da bir süredir ailesi tarafından açıklanmayan bir hastalıkla mücadele ettiği biliniyor.

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Bir ay arayla gelen bu iki acı kaybın ardından Cory Monteith'in ailesinden sadece kardeşi Shaun hayatta kaldı.

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ROL ARKADAŞIYLA AŞKI ÇOK KONUŞULDU

Kanadalı oyuncu Cory Monteith, 2013 yılının 13 Temmuz günü bir otel odasında ölü bulundu. Oyuncunun genç yaşta ölüm nedeninin uyuşturucu olduğu yapılan otopside belirlendi. Bu arada Monteith'in 13 yaşından son nefesine kadar uyuşturucu sorunu olduğunu da hatırlatalım.

Glee dizisinde Finn Hudson karakterine hayat veren Monteith, ölümünden önce tedavi amacıyla bir kliniğe de yatmış ama bağımlılıktan kurtulamamıştı.

Cory Monteith, Glee ile şöhretin yanı sıra aşkı da bulmuştu. Yapımda Rachel Berry karakterini canlandıran Lea Michele ile çok konuşulan bir ilişki yaşamıştı.