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Adı belli oldu: Ya Çok Seversen

Güncelleme Tarihi:

#Ya Çok Seversen#Kerem Bürsin#Hafsanur Sancaktutan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 07:21

KANAL D’nin Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan yeni dizi projesinin adı belli oldu.

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Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturduğu dizi, “Ya Çok Seversen” adıyla ekrana gelecek.

Adı belli oldu: Ya Çok Seversen

Çekimleri geçen günlerde başlayan dizinin setinden ilk kareler de ortaya çıktı. Kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca ve Adin Külçe’nin yer aldığı dizi, çok yakında seyirciyle buluşacak. “

Adı belli oldu: Ya Çok Seversen

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Ya Çok Seversen”, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikâyesini konu alıyor.

Adı belli oldu: Ya Çok Seversen

 

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#Ya Çok Seversen#Kerem Bürsin#Hafsanur Sancaktutan

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