Adı belli oldu: Ya Çok Seversen

Haberin Devamı

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturduğu dizi, “Ya Çok Seversen” adıyla ekrana gelecek.

Çekimleri geçen günlerde başlayan dizinin setinden ilk kareler de ortaya çıktı. Kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca ve Adin Külçe’nin yer aldığı dizi, çok yakında seyirciyle buluşacak. “

Haberin Devamı

Ya Çok Seversen”, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikâyesini konu alıyor.