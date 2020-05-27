Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä± kimdir Survivor Adem ve BarÄ±ÅŸ Murat YaÄŸcÄ± arkadaÅŸ mÄ±

Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä± kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda sorularÄ± izleyiciler tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Survivorâ€™Ä±n bu akÅŸam ekrana gelecek olan yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±nÄ±n her biri Ã¼Ã§ arkadaÅŸÄ± ile, Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±nÄ±n her biri ise bir arkadaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ konuÅŸabilecek. Eski Survivor ÅŸampiyonlarÄ±ndan olan Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä±, BarÄ±ÅŸ Murat YaÄŸcÄ± ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

ADEM KILIÃ‡Ã‡I KÄ°MDÄ°R?

1986 yÄ±lÄ±nda AÄŸrÄ±'da dÃ¼nyaya gelen Adem KÄ±lÄ±Ã§cÄ±'nÄ±n TÃ¼rkiye'ye Kafkasya'dan gÃ¶Ã§ etmiÅŸ Karapapak TÃ¼rkleri'nden olduÄŸu biliniyor. Ä°stanbul'daki FenerbahÃ§e Boks Åžubesi'nin Ã¼yesi olan KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä± Antalya'da dÃ¼zenlenen 2004 DÃ¼nya Boks ÅžampiyonasÄ±'nda gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya aldÄ±. Åžikago'nun ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± 2007 DÃ¼nya AmatÃ¶r Boks ÅžampiyonasÄ±'nda bronz madalya elde etti. 2008 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan Yaz OlimpiyatlarÄ± Ã§erÃ§evesinde de 69 kiloda mÃ¼cadele ettiÄŸi Ä°ngiliz rakibi Billy Joe Sandersâ€™e 14-3 skor ile yenildi. Ä°ngiliz boksÃ¶r ile yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadeleden yenilgi ile ayrÄ±lÄ±nca Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä±, 2008 yÄ±lÄ± Yaz OlimpiyatlarÄ±â€™na da veda etti.

Ä°talyaâ€™nÄ±n Pascara kentinde, 2009 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ olan Akdeniz OyunlarÄ±â€™na da katÄ±lan Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä±, yarÄ±ÅŸmalardaki Ã¼stÃ¼n performansÄ± sayesinde Akdeniz OyunlarÄ±â€™ndan gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya alarak ayrÄ±ldÄ±. 2011 yÄ±lÄ±nda Ankaraâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilen BÃ¼yÃ¼kler Avrupa ÅžampiyonasÄ±â€™na da katÄ±lan baÅŸarÄ±lÄ± boksÃ¶r buradan da gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya alarak ayrÄ±ldÄ±.

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TÃ¼rk boksÃ¶r Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä±, 2014-2015 dÃ¶neminde DÃ¼nya Boks Federasyonu tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen APB Profesyonel Boks Ligi dÃ¼nya ÅŸampiyonu oldu. Rioâ€™da dÃ¼zenlenecek olan olimpiyatlar iÃ§in de katÄ±lma hakkÄ± kazanan Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä±, kanÄ±nda yasaklÄ± madde tespit edildiÄŸi iÃ§in Rioâ€™da dÃ¼zenlenecek olan yarÄ±ÅŸmalara katÄ±lamadÄ±.

21 Ocak 2017 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanmaya baÅŸlayan Survivor 2017'in kadrosunda yer alarak Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yarÄ±ÅŸan Adem KÄ±lÄ±Ã§cÄ± yarÄ±ÅŸmada bÃ¼yÃ¼k finale kadar yÃ¼kselmiÅŸ ancak ikinci olmuÅŸtur. All Star konseptiyle dÃ¼zenlenen Survivor 2018'in kadrosuna da dahil olan KÄ±lÄ±Ã§cÄ± ÅŸampiyon olmuÅŸtur.