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Adem Kılıççı kimdir, nereli? Survivor Adem’in nişanlısı merak konusu oldu

#Adem Kılıççı#Survivor Adem#Adem Nişanlısı
Adem Kılıççı kimdir, nereli Survivor Adem’in nişanlısı merak konusu oldu

Adem Kılıççı’nın nişanlısı merak konusu haline geldi. Survivor Adem Kılıççı yaptığı açıklamada, ‘Hayırlı bir yola girdik. Boynumda zaten taşıyorum. Nişanlandım. Onu çok seviyorum çok özledim’ dedi. Peki, Adem Kılıççı kimdir, nereli? Survivor Adem’in nişanlısı kim?

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Survivor’ın sevilen isimlerinden biri olan Adem Kılıççı gündemde yer alıyor. Programın izleyicileri Survivor Adem ve nişanlısı hakkındaki bilgileri araştırıyorlar. Daha önce Adem ailesi ile haberleştiğinde annesi ve babası, ‘Nil de çok iyi oğlum, her gün konuşuyoruz.’ demişti. Adem’in nişanlısının Nil Şenver olduğu iddia edildi.

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

1986 doğumlu olan Adem Kılıçcı, Ağrı’da dünyaya gelmiştir. Ağrılı olan Adem küçük yaşlarından itibaren boksla ilgilenmektedir.  Survivor Adem’in baba tarafı Kafkaslardan Ağrı'ya göçmüştür, anne tarafı ise Erzurumludur.

21 yaşına kadar Ağrı’da kalmış, daha sonra İstanbul’a gelmiştir. Bu yıllarda harçlığını çıkarmak için su ve limonata sattığını söyleyen Survivor Adem, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapmaktadır. Başarılı yarışmacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunudur.

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2004 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonasında gümüş madalya kazanmıştır.

2007 Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya,  2009 Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya,  2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya,  2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanmıştır.

2017 yılında Survivor kadrosuna ünlüler takımında yarışan başarılı isim yarışmayı ikincilikle tamamladı. 2018 yılında ise Survivor All Star şampiyonu olmuş, daha sonra Bizim Semtin Çocukları filminde rol almıştır.

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#Adem Kılıççı#Survivor Adem#Adem Nişanlısı

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