Adem Bozkurt'a ne oldu?
48 yaşındaki Adem Bozkurt'un şüpheli kaybıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Arabası bir arazide bulunan Adem Bozkurt'un akıbeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu oldu. Adem Bozkurt'un eşi ve kızı Müge Anlı ekibine başvurdu. Peki, Adem Bozkurt'a ne oldu, bulundu mu?
5 Mart Cuma günü Samsun’da kaybolan 48 yaşındaki Adem Bozkurt’un aile Müge Anlı’dan yardım istedi. “Bir misafirim gelecek” diyerek evden ayrılan Adem Bozkurt’un son görüşmelerden birini babasıyla yaptığı öğrenildi. Kumar alışkanlığı olduğu öğrenilen Bozkurt’un bir hafta on gün önce biriyle tartıştığı ortaya çıktı.
Görgü tanığı arabası köy yolunda bulunan Adem Bozkurt’un başka bir araca bindiğini söyledi. Adem Bozkurt’un arkadaşı Mustafa Ulusoy, Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Yakın arkadaşıyla tartışan Ulusoy, kavga nedenini ise "kaldırmayacağımız kelimelerle küfretti." sözleriyle ifade etti.