Adem Bozkurt'a ne oldu?

5 Mart Cuma günü Samsun’da kaybolan 48 yaşındaki Adem Bozkurt’un aile Müge Anlı’dan yardım istedi. “Bir misafirim gelecek” diyerek evden ayrılan Adem Bozkurt’un son görüşmelerden birini babasıyla yaptığı öğrenildi. Kumar alışkanlığı olduğu öğrenilen Bozkurt’un bir hafta on gün önce biriyle tartıştığı ortaya çıktı.



Görgü tanığı arabası köy yolunda bulunan Adem Bozkurt’un başka bir araca bindiğini söyledi. Adem Bozkurt’un arkadaşı Mustafa Ulusoy, Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Yakın arkadaşıyla tartışan Ulusoy, kavga nedenini ise "kaldırmayacağımız kelimelerle küfretti." sözleriyle ifade etti.