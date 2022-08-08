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Burcu Biricik, Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde!

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#Camdaki Kız#Burcu Biricik#Kanal D
Burcu Biricik, Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 07:28

KANAL D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ dalında aday gösterildi.

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Ödül törenine, 9 ülkeden 225 drama dizisi başvurdu. Ünlü oyuncu, başarısı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Sevgili meslektaşım Ebru Şahin ile birlikte adaymışız. Ne mutlu bize. O zaman ikimizin de adaylığını tebrik ederim.”

Burcu Biricik, Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde

Camdaki Kız”ın yönetmeni Nadim Güç de ‘en iyi yönetmen’ kategorisinde yer aldı. Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nin kazananları eylül ayında yapılacak ödül töreniyle açıklanacak. “Camdaki Kız” ise yeni sezonda en yeni bölümleri ile yine Kanal D’de ekrana gelecek.

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#BURCU BİRİCİK#NİLPERİ ŞAHİNKAYA
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#Camdaki Kız#Burcu Biricik#Kanal D

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