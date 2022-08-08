Burcu Biricik, Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde!

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Ödül törenine, 9 ülkeden 225 drama dizisi başvurdu. Ünlü oyuncu, başarısı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Sevgili meslektaşım Ebru Şahin ile birlikte adaymışız. Ne mutlu bize. O zaman ikimizin de adaylığını tebrik ederim.”

“Camdaki Kız”ın yönetmeni Nadim Güç de ‘en iyi yönetmen’ kategorisinde yer aldı. Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nin kazananları eylül ayında yapılacak ödül töreniyle açıklanacak. “Camdaki Kız” ise yeni sezonda en yeni bölümleri ile yine Kanal D’de ekrana gelecek.