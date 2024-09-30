Adana'da ödül gecesi

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Ulusal yarışmada 16 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Başkanlığını Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı ve Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, Nermin Yıldırım, Mustafa Kara, Ayris Alptekin ile Müge Turan’dan oluşan jüri Murat Fıratoğlu’nun yönettiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”ni “en iyi film” seçerken, Yılmaz Güney ödülü de Türker Süer’in “Gecenin Kıyısı”na verildi. “En iyi yönetmen” ödülü “Hiçbir Şey Yerinde Değil” ile Burak Çevik’in oldu. Erdem Şenocak ve Ahmet Rıfat Şungar da “en iyi erkek oyuncu” seçildi. “Yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu” ödülü Serkan Ercan’a verildi. “En iyi kadın oyuncu” Funda Eryiğit ve Ece Yaşar seçilirken, “yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu” ödülü Nesrin Uçarlar’ın oldu. “İzleyici ödülü”nü de Hikmet Kerem Özcan’ın yönettiği “Hakkı” adlı film aldı.

TÖRENDEN NOTLAR

Serenay Sarıkaya, Erdem Şenocak ve Ahmet Rıfat Şungar’ın ödülünü şu sözlerle anons etti: “Hakkaniyetli olmak sebebiyle bazı kategorilerde ödülleri paylaştırmaya karar verdik jüri çoğunluğuyla. Bu kategori de onlardan biri. Bu iki beyefendiyi izlerken gerçekten gözlerimi gözlerinden ayıramadım. Benim adıma gönül rahatlığıyla verilmiş bir ödül diyebilirim.”



Serenay Sarıkaya törenin ardından düzenlenen eğlencede halay çekerken objektiflere yansıdı.Levent Özdilek ile Mehmet Aslantuğ arasındaki gerginlik de festivalin dikkat çeken anlarından oldu. Jüriye tek tek selam veren Özdilek, Aslantuğ ile soğuk bir şekilde selamlaştı.