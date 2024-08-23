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Adana Altın Koza’dan emek ödülü

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#Altın Koza#Adana#Emek Ödülleri
Adana Altın Koza’dan emek ödülü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 07:32

23-29 Eylül tarihlerinde 31’incisi gerçekleşecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Orhan Kemal Emek Ödülleri sahipleri belli oldu.

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Roman ve öyküleri sinemamıza ilhâm olmuş Adanalı yazar Orhan Kemal’in anısını yaşatmak ve sinemamıza kattıkları emek ve eserler adına sinema emekçilerine verilen ödüller bu yıl; yönetmen, genel koordinatör, yönetmen yardımcısı, senarist, görüntü yardımcısı ve oyuncu yönetmeni Muzaffer Hiçdurmaz’a, oyuncu Güler Ökten’e ve oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper’e verilecek. Orhan Kemal Emek Ödülleri, festivalin 23 Eylül Pazartesi akşamı düzenlenecek açılış töreninde sahiplerini bulacak.

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#Altın Koza#Adana#Emek Ödülleri

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