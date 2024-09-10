“Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun gerekirse ” Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

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GÜÇLENEN KADRO

Farklı senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosu ile geçtiğimiz sezonun önemli projelerinden olan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, Kanal D ekranlarında olmaya devam edecek. Dizinin ikinci sezonunun ilk tanıtım filmi hem güçlenen oyuncu kadrosu hem de barındırdığı adalet mesajlarıyla ön plana çıktı.

MARKO VE AVUKAT GÜNEŞ

Uraz Kaygılaroğlu ve Hande Doğandemir’in diziye dahil olması ile sezona güçlü bir giriş yapacak olan dizide, Kaygılaroğlu “Marko”, Doğandemir de “Avukat Güneş” karakterine hayat verecek.

