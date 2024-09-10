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“Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun gerekirse ” Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

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#Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu#KANALD#Dizi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 16:45

Gündemde öne çıkan adalet, suç ve ceza gibi kavramlar, yeni sezona hazırlanan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” dizisine damga vurdu. Babası için adalet mücadelesi veren Umut’un güçlülerle savaşını anlatan dizinin yeni sezon fragmanında, “Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun gerekirse.” cümlesi dikkat çekiyor.

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GÜÇLENEN KADRO
Farklı senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosu ile geçtiğimiz sezonun önemli projelerinden olan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, Kanal D ekranlarında olmaya devam edecek. Dizinin ikinci sezonunun ilk tanıtım filmi hem güçlenen oyuncu kadrosu hem de barındırdığı adalet mesajlarıyla ön plana çıktı.

MARKO VE AVUKAT GÜNEŞ
Uraz Kaygılaroğlu ve Hande Doğandemir’in diziye dahil olması ile sezona güçlü bir giriş yapacak olan dizide, Kaygılaroğlu “Marko”, Doğandemir de “Avukat Güneş” karakterine hayat verecek.

“Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun gerekirse ” Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

İki oyuncu da dizinin yayınlanan tanıtım filminde ilk kez seyirci karşısına çıktı. Kaygılaroğlu marjinal tarzı ile büyük beğeni alırken Doğandemir’in canlandırdığı Avukat Güneş karakteri ise hala gizemini koruyor.
“Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun gerekirse ” Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

UMUT BABA OLUYOR
Umut’un babası için çıktığı adalet yolunda, Emirkıran ailesinin sonunu getirmesi ile sezon finali yapan dizi, bu sezon Umut’un baba olacağı haberi ile başlıyor. “Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun gerekirse.” cümlesi ile dikkat çeken fragman, Umut Tanrıkulu ve Fecir Emirkıran arasında yeni bir savaşın başladığına dair ipuçları veriyor.
“Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun gerekirse ” Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

İŞTE O KADRO
Yapımını MF Yapım, yönetmenliğini Volkan Keskin’in üstlendiği dizinin senaryosunu Uğraş Güneş kaleme alıyor. Yeni sezonda da adından söz ettirecek dizinin kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Hande Doğandemir, Bülent Seyran, Berk Bakioğlu, Selim Galip, Eylem Yıldız, Meriç Rakalar, Mustafa Konak, Buse Sezen ve Atsız Karaduman ve Uraz Kaygılaroğlu gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.
“Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun gerekirse ” Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

HER ÇARŞAMBA KANAL D’DE
Hatırlamakla unutmak arasındaki dengeyi adaletin terazisinde tartan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu yeni sezonda da her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.

 

 

 

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#Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu#KANALD#Dizi

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