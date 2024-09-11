Haberin Devamı

FARKLI senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla geçen sezonun önemli projelerinden olan ‘Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek. 18 Eylül’de ikinci sezonu başlayacak dizinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Dizinin ikinci sezonunun ilk tanıtım filmi hem güçlenen oyuncu kadrosu hem de barındırdığı adalet mesajlarıyla ön plana çıktı.



MARKO VE AVUKAT GÜNEŞ



Uraz Kaygılaroğlu ve Hande Doğandemir’in diziye dahil olmasıyla sezona güçlü bir giriş yapacak olan dizide, Kaygılaroğlu ‘Marko’, Doğandemir de ‘Avukat Güneş’ karakterine hayat verecek

Haberin Devamı

. İki oyuncu da dizinin yayınlanan tanıtım filminde ilk kez seyirci karşısına çıktı. Kaygılaroğlu marjinal tarzı ile büyük beğeni alırken Doğandemir’in canlandırdığı Avukat Güneş karakteri ise hâlâ gizemini koruyor.

Umut’un (Ekin Koç ) babası için çıktığı adalet yolunda, Emirkıran ailesinin sonunu getirmesiyle sezon finali yapan dizi, bu sezon Umut’un baba olacağı haberiyle başlıyor. “Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun gerekirse” cümlesi ile dikkat çeken fragman, Umut Tanrıkulu ve Fecir Emirkıran (Burak Yörük) arasında yeni bir savaşın başladığına dair ipuçları veriyor.

İŞTE O KADRO

Yapımını MF Yapım, yönetmenliğini Volkan Keskin’in üstlendiği dizinin senaryosunu Uğraş Güneş kaleme alıyor. Yeni sezonda da adından söz ettirecek dizinin kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Hande Doğandemir, Bülent Seyran, Berk Bakioğlu, Selim Galip, Eylem Yıldız, Meriç Rakalar, Mustafa Konak, Buse Sezen ve Atsız Karaduman ve Uraz Kaygılaroğlu gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.

Eylem Yıldız





Berk Bakioğlu





Haberin Devamı

Hatırlamakla unutmak arasındaki dengeyi adaletin terazisinde tartan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yeni sezonda da her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.