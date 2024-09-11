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Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun!

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#Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu#Kanal D#Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu 2. Sezon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 08:28

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’nun merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezon ilk bölümü 18 Eylül Çarşamba ekrana gelecek dizinin fragmanında, “Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun gerekirse” cümlesi dikkat çekti.

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FARKLI senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla geçen sezonun önemli projelerinden olan ‘Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek. 18 Eylül’de ikinci sezonu başlayacak dizinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Dizinin ikinci sezonunun ilk tanıtım filmi hem güçlenen oyuncu kadrosu hem de barındırdığı adalet mesajlarıyla ön plana çıktı.

MARKO VE AVUKAT GÜNEŞ

Uraz Kaygılaroğlu ve Hande Doğandemir’in diziye dahil olmasıyla sezona güçlü bir giriş yapacak olan dizide, Kaygılaroğlu ‘Marko’, Doğandemir de ‘Avukat Güneş’ karakterine hayat verecek

Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun

Hande Doğandemir

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. İki oyuncu da dizinin yayınlanan tanıtım filminde ilk kez seyirci karşısına çıktı. Kaygılaroğlu marjinal tarzı ile büyük beğeni alırken Doğandemir’in canlandırdığı Avukat Güneş karakteri ise hâlâ gizemini koruyor.

Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun

Uraz Kaygılaroğlu

UMUT BABA OLUYOR

Umut’un (Ekin Koç) babası için çıktığı adalet yolunda, Emirkıran ailesinin sonunu getirmesiyle sezon finali yapan dizi, bu sezon Umut’un baba olacağı haberiyle başlıyor. “Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun gerekirse” cümlesi ile dikkat çeken fragman, Umut Tanrıkulu ve Fecir Emirkıran (Burak Yörük) arasında yeni bir savaşın başladığına dair ipuçları veriyor.

İŞTE O KADRO

Yapımını MF Yapım, yönetmenliğini Volkan Keskin’in üstlendiği dizinin senaryosunu Uğraş Güneş kaleme alıyor. Yeni sezonda da adından söz ettirecek dizinin kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Hande Doğandemir, Bülent Seyran, Berk Bakioğlu, Selim Galip, Eylem Yıldız, Meriç Rakalar, Mustafa Konak, Buse Sezen ve Atsız Karaduman ve Uraz Kaygılaroğlu gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.

Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun

Eylem Yıldız

Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun

Berk Bakioğlu

Her çarşamba ekrana gelecek

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Hatırlamakla unutmak arasındaki dengeyi adaletin terazisinde tartan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yeni sezonda da her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.

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#Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu#Kanal D#Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu 2. Sezon

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