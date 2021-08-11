Ada ve değişen ruh halleri!

Kanal D'nin sevilen dizisi Baht Oyunu'nun sevilen karakteri Ada, cıvıl cıvıl halleri ve samimi gülücükleriyle izleyicinin gönlünde taht kurdu. Soyundan gelen bahtsızlığa inanan Ada, yeri geldi ağladı, yeri geldi güldü. Fakat Ada'ya en çok yakışan ise zorluklara karşı güçlü duruşu oldu. Olaylara verdiği tepkiler ve ani çıkışlarıyla izleyenleri kendisine hayran bırakan, Bora'nın biricik asistanı Ada Tözün ve değişen ruh halleri karşınızda!

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