Ada Masalı Poyraz kim? Alp Navruz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Star Tv’nin yeni dizisi Ada Masalı en çok takip edilen yaz dizilerinden biri. Ada görüntüleri ve karakterleriyle izleyiciden tam not alan Ada Masalı oyuncularından Alp Navruz da canlandırdığı Kırlangıç Adası’nın yakışıklı, ketum, gizemli ve aynı zamanda yardımsever genci Poyraz karakteriyle merak uyandırıyor. Peki genç oyuncu Ada Masalı’nın Poyraz’ı Alp Navruz kimdir?

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz, 15 Ocak 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı.

Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir dizisinde rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ile tanınmaya başladı. Ardından Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelmeye başladı. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolü ile çok sevildi. Son olarak Ada Masalı dizisinde Poyraz karakterine hayat veriyor.

ALP NAVRUZ’UN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Alp Navruz'un rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Elimi Bırakma (Cenk)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Sinan Egemen)

2016 – Arkadaşlar İyidir (Berke)

2015 – Ceberrut (Mert)

2021 - Ada Masalı (Poyraz)

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