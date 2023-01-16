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Acun Ilıcalı'nın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü! Nagihan'dan üzen haber...

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#Aacun Ilıcalı#Nagihan Karadere#Survivor
Acun Ilıcalının sözleri sosyal medyayı ikiye böldü Nagihandan üzen haber...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 11:01

Acun Ilıcalı'nın Nagihan Karadere hakkında söylediği 'Hangi özelliği ile birinci olacaktı ben onu çözemedim' sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Karadere, Ilıcalı'nın sözleri için 'emeğime üzüldüm' derken, sağlığıyla ilgili yaptığı açıklama sevenlerini üzdü.

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Survivor 2023 başladı. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, yeni sezon öncesi Panaroma programına konuk oldu. Ilıcalı,2022 yılında beklediği şampiyonluğa sahip olamayan Nagihan Karadere hakkında da konuştu:

ACUN ILICALI: YARIŞMA BU!
"Nagihan çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Nagihan hangi özelliği ile birinci olacaktı ben onu çözemedim. Gerçekten öyle... Nagihan'a baktığım zaman gerçekten çok sevdiğim bir insan. Görüştüğüm de bir insan ama Nagihan'ın şampiyon olacak hangi özelliği vardı mesela? 'Nagihan çok iyi koşuyor', ne güzel ya! Öyle bir yarışma değil ki... Yarışma koşu üzerine değil. Biz Nagiha'a '400 metre koşacaksın engellide, birinci olursan şampiyon olacaksın' demedik. Yarışma bu değil. Yarışma seyirci ile bütünleşiyor. Seyirci burada karakterini yakalıyor. Tabii ki belli bir başarı istiyor. Engel geldi 'ben bunun üstünden atlayamam' diyen hiç kazanamıyor zaten ama o mücadeleyi vermesi, savaşması... Örnek Barış mesela... Hepimizin fiziksel farkı yok mu? Sen Nagihan'ı geçemezsin zaten. Ne yapacağız o zaman? Nagihan mı kazanmalı? Hayır! Oradaki konu sen zorluyor musun? Nagihan 3 galibiyet alır, sen de 2 galibiyet alırsın... Seyirci 'Bu kız Nagihan'ı yendi' der... Takdir eder, taçlandırır. Bu yarışma bu. O yüzden kimse kalkıp da 'Vay efendim performansı bu...' demesin. Performans bu işin yüzde 20'si. Seyircinin verdiği oyların hepsini ben analiz edebiliyorum. Çok güzel analiz edebiliyorum" 

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Acun Ilıcalının sözleri sosyal medyayı ikiye böldü Nagihandan üzen haber...

'KANSER OLDUM'

Acun Ilıcalı'nın sözlerinin ardından Bilal Özcan'a konuşan Nagihan Karadere ise "Ben emeğime üzüldüm, kırıldım. Kendi derdime düştüm ben. Nasıl canım yanıyor anlatamam. 1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Hastalığımı ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin." dedi.

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#Aacun Ilıcalı#Nagihan Karadere#Survivor

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