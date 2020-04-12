Acun Ilıcalı’nın kaç çocuğu var? Acun Ilıcalı’nın en küçük kızı Melisa Ilıcalı kaç yaşında?

Acun Ilıcalı zaman zaman kızlarını programlarına konuk ediyor. Dört kız çocuğu babası olan Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımlarında da kızlarına yer veriyor. İşte Acun Ilıcalı'nın kızları hakkında bilgiler...

Banu Ilıcalı kaç yaşında?

Acun Ilıcalı'nın Banu Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 29 Ocak 1990 tarihinde doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi.

Leyla Ilıcalı kaç yaşında?

Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı çiftinin büyük kızları olan Leyla Ilıcalı, 2004 yılında dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan Leyla Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programında arkadaşlarıyla şarkı söylemiş, büyük beğeni toplamıştı.

Yasemin Ilıcalı kaç yaşında?

Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı çiftinin küçük kızları Yasemin Ilıcalı 2007 yılında dünyaya geldi. Yasemin Ilıcalı tarzı ve pahalı fiyatlarıyla gündem olmuştu.

Melisa Ilıcalı kaç yaşında?

Acun Ilıcalı’nın şu sıralar sosyal medya fenomeni olarak anılan Şeyma Şubaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa Ilıcalı ise 2013 yılında dünyaya geldi. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı 2017 yılın Eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde nikah masasına oturmuştu. Mahkeme Melisa’nın velayetini Acun Ilıcalı’ya verdi.