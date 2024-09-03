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Acun Ilıcalı’nın düğününde Keinemusik rüzgarı esecek!

Güncelleme Tarihi:

#Acun Ilıcalı#Ayça Çağla Altunkaya#Düğün
Acun Ilıcalı’nın düğününde Keinemusik rüzgarı esecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 17:10

Acun Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile nikâh masasına oturuyor.

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Çift 4 Eylül Çarşamba akşamı Esma Sultan Yalısı'nda mutluluğa 'evet' diyecek. Yılın düğünüyle ilgili detaylar da gelmeye başladı. Gecede eğlence dozunu, dünyaca ünlü müzik grubu Keinemusik’in DJ’yi &me yükseltecek.

Acun Ilıcalı’nın düğününde Keinemusik rüzgarı esecek

Düğününe sosyal medya yasağı koyan Acun Ilıcalı, müzik seçimiyle herkesin eğlenmesini, telefonuyla meşgul olmasını istemediğini de ortaya koymuş oldu!
Acun Ilıcalı’nın düğününde Keinemusik rüzgarı esecek


 

 

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#Acun Ilıcalı#Ayça Çağla Altunkaya#Düğün

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