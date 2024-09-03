Acun Ilıcalı’nın düğününde Keinemusik rüzgarı esecek!

Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 17:10
Acun Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile nikâh masasına oturuyor.
Çift 4 Eylül Çarşamba akşamı Esma Sultan Yalısı'nda mutluluğa 'evet' diyecek. Yılın düğünüyle ilgili detaylar da gelmeye başladı. Gecede eğlence dozunu, dünyaca ünlü müzik grubu Keinemusik’in DJ’yi &me yükseltecek.
Düğününe sosyal medya yasağı koyan Acun Ilıcalı
, müzik seçimiyle herkesin eğlenmesini, telefonuyla meşgul olmasını istemediğini de ortaya koymuş oldu!