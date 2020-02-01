Survivor yarışmacıları belli oluyor! Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 kadro açıklaması!

Survivor 2020 kadrosuna yeni yarışmacılar dahil olmaya devam ediyor. Son olarak şarkıcı Emrah'ın oğlunu açıklayan Acun Ilıcalı, Şubat ayının ilk gününde ise futbolcu Sercan Yıldırım'ı açıkladı. İşte, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor 2020 kadrosu ve Survivor'un ne zaman başlayacağı hakkında bazı bilgiler

Survivor 2020, 16 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2020'nin formatı yeniden ünlüler - gönüllüler şeklinde olacak.

ŞİMDİYE KADAR AÇIKLANAN SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI

Survivor yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yeni sezonda Uğur Pektaş, Ersin Korkut, Tayfun Erdoğan'ın ardından Sercan Yıldırım'ı açıkladı.

SERCAN YILDIRIM



Survivor'ın bir diğer yarışmacısı Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor’un 9 numaralı formasını 18 yaşında giymeyi başardı. 2011-12 sezonunun yaz transfer döneminin son gününde 3 milyon € + futbolcu Musa Çağıran'a karşılık Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olduğu açıklandı.

Sercan Yıldırım 2012-2013 sezonunun devre arasında Sivasspor'a kiralandı. 2013-2014 sezonun başında Galatasaray kadrosunda düşünülmeyen Sercan Yıldırım, PTT 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a 1 yıllığına kiralandı.

2013-14 devre arasında ise kadrosuna eski oyuncularından Volkan Şen'i katan Bursaspor, şampiyonluk döneminde takımın en iyi ikilisini tekrar buluşturdu ve Sercan'ı da 21 Ocak 2014 tarihinde satın alma opsiyonuyla kiraladığını belirtti.

2014-15 sezonunda Galatasaray'a dönen Sercan, Engin Baytar, Sabri Sarıoğlu, Lucas Ontivero, Endoğan Adili, Kaan Baysal, Emmanuel Eboué, Yiğit Gökoğlan, Dany Nounkeu ve Gökhan Zan ile birlikte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli tarafından kadroya alınmadı.

13 Ağustos 2015 tarihinde Bursaspor'un resmi internet sitesinde Sercan Yıldırım'ın satın alma opsiyonlu olarak Galatasaray'dan 1 sezonluğuna kiralandığı bilgisi verildi.

1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 31 Ocak 2019'da Sercan Yıldırım'ı yarım sezonluğuna kadrosuna kattığını açıkladı. Sercan Yıldırım son olarak Fatih Karagümrük ile anlaşma imzaladı.

ERSİN KORKUT

Survivor'ın ilk yarışmacısı Ersin Korkut oldu. BKM oyuncusu olarak tanınan Ersin Korkut, 8 Kasım 1977 tarihinde dünyaya geldi. Yılmaz Erdoğan’ın kuzeni olan Ersin Korkut, usta oyuncunun desteğiyle oyunculuğa ilk adımını attı. İstanbul’a gelmeden önce Hakkari’de taksi şoförlüğü yapan Ersin Korkut, ardından İstanbul’da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak da çalışmıştı. Yılmaz Erdoğan, sempatik oyuncuyu Beşiktaş Kültür Merkezi’nde çalışması için çağırdı ve Korkut’un oyunculuk kariyeri de böylece başlamış oldu. İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber bir cips reklamında oynayan Ersin Korkut, "Doktor Bu Ne?" repliği ile tanındı.

2005 yapımı Organize İşler ile beyazperdeye de el atan Ersin Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.



UĞUR PEKTAŞ



Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü’nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Yoga, aikido ve tai chi sporlarıyla ilgilenen Uğur Pektaş, Survivor’ın 2005 sezonuyla tanınmıştı. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Yıldızı ise Arka Sokaklar dizisiyle parladı.



Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşı Gamze Özçelik ile evlendi. Evlilikleri üç yıl süren çift, 26 Aralık 2011 tarihinde boşandı. Çiftin 30 Ocak 2010 tarihinde dünyaya gelen Murathan adında bir oğlu var.



TAYFUN ERDOĞAN



Şarkıcı Emrah ve Ebru Çolak’ın oğlu Tayfun Erdoğan, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bir dönem Bursa'da hayatını geçindirmek için komilik yapan Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılarak evlenmek istediğini belirtmişti. Katıldığı programlar ardından evleneceği haberleri çıkan Tayfun Erdoğan, hala bekar.