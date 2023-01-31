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Acun Ilıcalı'dan 'MasterChef jürisinde ayrılık' iddialarına fotoğraflı yanıt

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#Acun Ilıcalı#Masterchef Türkiye#Somer Sivrioğlu
Acun Ilıcalıdan MasterChef jürisinde ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 17:01

Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye jüri üyelerinden Mehmet ve Somer Şef'in yeni sezonda olmayacağı iddialarına yanıt niteliğinde bir paylaşım yaptı.

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'ŞEFLERİMİZ CANIMIZ'

Kızı Banu Ilıcalı'nın doğum günü için Somer Şef'in İstanbul Beşiktaş'taki Efendy İstanbul adlı mekânına giden Ilıcalı, Mehmet ve Somer Şef ile birlikte fotoğraf paylaştı. Ilıcalı paylaşımında, "Şeflerimiz canımız" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta, yeni sezonda format değiştirerek MasterChef AllStar olarak ekranlara gelecek yarışmada Mehmet ve Somer Şef'in yer almayacağı iddia edilmişti.

Somer Sivrioğlu'nun yerine Refika Birgül'ün, Mehmet Yalçınkaya yerine ise Ömer Akkor'un geleceği öne sürülmüştü.

Şeflerden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi ancak Mehmet Şef, Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğrafa kendi sosyal medya hesabında yer verdi ve "Boss ile" yazarak Ilıcalı'yı etiketledi.

Acun Ilıcalıdan MasterChef jürisinde ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt


 

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#Acun Ilıcalı#Masterchef Türkiye#Somer Sivrioğlu

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