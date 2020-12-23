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Haber Giriş: 23.12.2020 - 11:44 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'dan Masterchef Junior paylaşımı -Masterchef Junior ne zaman, nerede yayınlanacak?

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Acun Ilıcalı'dan Masterchef Junior paylaşımı -Masterchef Junior ne zaman, nerede yayınlanacak?
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MasterChef 2020 sezonunda duyurusu yapılan Masterchef Junior’ın detayları belli olmaya başladı. MasterChef’in finali ardından Junior sezonunun yayınlanması bekleniyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturacağı Masterchef Junior, Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen üzerinden yayınlanacak.

 Acun Ilıcalı'dan Masterchef Junior paylaşımı geldi. Exxen'in Instagram hesabında yer alan paylaşımı hikayeler bölümünden yayınlayan Ilıcalı, afişi de görücüye çıkarmış oldu. Exxen'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Çocuklar hünerlerini konuşturuyor! Minik ellerden, farklı lezzetlerin sunulduğu #MasterChefJunior, #EXXEN’de! " ifadelerine yer verildi. 

Acun Ilıcalıdan Masterchef Junior paylaşımı -Masterchef Junior ne zaman, nerede yayınlanacak

EXXEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, dijital platformunun ücretiyle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Exxen 1 Ocak’ta seyircimizle buluşacak. Amacımız bütün izleyicilerimizin Exxen ile buluşabilmesi. Bu nedenle Exxen’in aylık ücreti herkesin ödeyebileceği bir rakam olacak.”

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