Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show açıklaması - Beyaz Show yeniden mi başlıyor?

Acun Ilıcalı, gelen bir soru üzerine, tekrarları büyük ilgi gören Beyaz Show’un, sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanma ihtimalinin olup olmadığı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

Ilıcalı, şunları söyledi:"Beyaz ile kimyamız hep tutmuştu. Yıllar sonra aynı yapımda buluştuk ve ikimiz de çok mutluyuz. Bunun O Ses Türkiye ile kısıtlı kalmaması gerekiyordu.'Kısa zaman sonra Beyaz ile yeni bir program yapacağız. Bu Beyaz Show da olabilir. Seyirci istiyorsa neden olmasın. Beyaz Show'u yayınlayan kanal olmaktan mutluluk duyarım."