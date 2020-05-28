Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show açıklaması - Beyaz Show yeniden mi başlıyor?
Acun Ilıcalı'dan tekrarları yayınlanan Beyaz Show ile ilgili açıklama geldi. Cüneyt Özdemir ile canlı yayınında O Ses Türkiye ile ilgili değişikliklerden bahseden Acun Ilıcalı, 'Beyaz Show TV8'de yeniden başlar mı?' sorusunu da yanıtsız bırakmadı. İşte Acun Ilıcalı'nın Beyaz Show ile ilgili yaptığı açıklama
Acun Ilıcalı, gelen bir soru üzerine, tekrarları büyük ilgi gören Beyaz Show’un, sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanma ihtimalinin olup olmadığı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:
Ilıcalı, şunları söyledi:"Beyaz ile kimyamız hep tutmuştu. Yıllar sonra aynı yapımda buluştuk ve ikimiz de çok mutluyuz. Bunun O Ses Türkiye ile kısıtlı kalmaması gerekiyordu.'Kısa zaman sonra Beyaz ile yeni bir program yapacağız. Bu Beyaz Show da olabilir. Seyirci istiyorsa neden olmasın. Beyaz Show'u yayınlayan kanal olmaktan mutluluk duyarım."
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