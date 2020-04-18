Acun Ilıcalı yarışmacılara neden sinirleniyor? Acun Ilıcalı Ünlüler Takımı tartışması nedir?
Survivor'un yeni bölümü fragmanında Acun Ilıcalı'nın Ünlüler takımına yaptığı uyarı dikkat çekiyor. Yarışmanın yeni bölümünü izleyenler, Acun Ilıcalı'nın Ersin Korkut'a sinirlenerek ünlüler takımında yaptığı konuşmayı beklerken, Survivor'u ekranları başında takip edemeyenler ise Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara neden sinirlendiğini araştırıyor. Peki, Acun Ilıcalı yarışmacılara neden sinirleniyor? Acun Ilıcalı Ünlüler Takımı tartışması nedir? İşte, ayrıntılar.
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 18 Nisan akşamı ekranlara geldi. Survivor'un izleyici karşısına çıkan bölümünde, Acun Ilıcalı'nın Ünlüler takımına "Hepiniz oradasınız, hiçbiriniz duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz." dediği sözler dikkat çeken gelişmeler arasında yer alıyor. Yeni bölüm fragmanında oldukça sinirli görünen Acun Ilıcalı'nın yarışmacılarla neden tartıştığı ise merak ediliyor. İşte, o olayla ilgili ayrıntılar.
ACUN ILICALI'DAN SERT UYARI
Survivor'un fragmana Acun Ilıcalı'nın ünlüler takımına gösterdiği sert tepki damga vurdu. Dokunulmazlık için gönüllüler takımı ile karşı karşıya gelen ünlüler, oyunun yarısında 'ritmimiz bozuluyor' dedi. Sercan Yıldırım'ın sesi yükselince duruma Acun Ilıcalı müdahale etti.
"Sorun ne merak ettim" diyerek ünlülerin yanına giden Ilıcalı, "Hepiniz oradasınız, hiçbiriniz duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz. Her şeyi ispat edeceğim. Bu yapılan en büyük ayıplardan" biri diye bağırdı.
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