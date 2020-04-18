MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAcun Ilıcalı yarışmacılara neden sinirleniyor? Acun Ilıcalı Ünlüler Takımı tartışması nedir?
GeriTelevizyon Acun Ilıcalı yarışmacılara neden sinirleniyor? Acun Ilıcalı Ünlüler Takımı tartışması nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 18.04.2020 - 20:52,Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı yarışmacılara neden sinirleniyor? Acun Ilıcalı Ünlüler Takımı tartışması nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Acun Ilıcalı yarışmacılara neden sinirleniyor? Acun Ilıcalı Ünlüler Takımı tartışması nedir?
Abone Olgoogle-news

Survivor'un yeni bölümü fragmanında Acun Ilıcalı'nın Ünlüler takımına yaptığı uyarı dikkat çekiyor. Yarışmanın yeni bölümünü izleyenler, Acun Ilıcalı'nın Ersin Korkut'a sinirlenerek ünlüler takımında yaptığı konuşmayı beklerken, Survivor'u ekranları başında takip edemeyenler ise Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara neden sinirlendiğini araştırıyor. Peki, Acun Ilıcalı yarışmacılara neden sinirleniyor? Acun Ilıcalı Ünlüler Takımı tartışması nedir? İşte, ayrıntılar.

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 18 Nisan akşamı ekranlara geldi. Survivor'un izleyici karşısına çıkan bölümünde, Acun Ilıcalı'nın Ünlüler takımına "Hepiniz oradasınız, hiçbiriniz duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz." dediği sözler dikkat çeken gelişmeler arasında yer alıyor. Yeni bölüm fragmanında oldukça sinirli görünen Acun Ilıcalı'nın yarışmacılarla neden tartıştığı ise merak ediliyor. İşte, o olayla ilgili ayrıntılar.

ACUN ILICALI'DAN SERT UYARI

Survivor'un fragmana Acun Ilıcalı'nın ünlüler takımına gösterdiği sert tepki damga vurdu. Dokunulmazlık için gönüllüler takımı ile karşı karşıya gelen ünlüler, oyunun yarısında 'ritmimiz bozuluyor' dedi. Sercan Yıldırım'ın sesi yükselince duruma Acun Ilıcalı müdahale etti.

"Sorun ne merak ettim" diyerek ünlülerin yanına giden Ilıcalı, "Hepiniz oradasınız, hiçbiriniz duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz. Her şeyi ispat edeceğim. Bu yapılan en büyük ayıplardan" biri diye bağırdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle