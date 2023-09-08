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Acun Ilıcalı üçüncü yarışmacıyı açıkladı! Eski şampiyon Survivor'da!

Güncelleme Tarihi:

#Acun Ilıcalı#Ogeday Girişken#Nihat Altınkaya
Acun Ilıcalı üçüncü yarışmacıyı açıkladı Eski şampiyon Survivorda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 11:24

Survivor All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya ve Nagihan Karadere'nin ardından eski şampiyon Ogeday Girişken'in de Survivor'da yer alacağını duyurdu.

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2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi yarışmacıları açıklamaya başladı.

Survivor'da iz bırakan yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalisler yer alıyor.

Yarışmaya katılacak üçüncü ismi açıklayan Ilıcalı, 'Survivor 2017’nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024’te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday’ın iddiali bir yarışmacı olacağından şüphem yok.' mesajını paylaştı.

Böylece Survivor All Star 2024'te yarışacak üçüncü isim Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere'nin ardından Ogeday Girişken oldu.

Acun Ilıcalı üçüncü yarışmacıyı açıkladı Eski şampiyon Survivorda

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#Acun Ilıcalı#Ogeday Girişken#Nihat Altınkaya

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