Acun Ilıcalı Survivor 2024'ün dördüncü yarışmacısını açıkladı!

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2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi yarışmacıları açıklamaya başladı.

Survivor'da iz bırakan yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalisler yer alıyor.

Yarışmaya katılacak dördüncü ismi açıklayan Ilıcalı, 'Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum.' mesajını paylaştı.

Böylece Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor All Star 2024'te yarışacak Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere ve Ogeday Girişken'in ardından dördüncü isim oldu.