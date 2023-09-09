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Acun Ilıcalı Survivor 2024'ün dördüncü yarışmacısını açıkladı!

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#Survivor 2024#Aleyna Kalaycıoğlu#Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı Survivor 2024ün dördüncü yarışmacısını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 10:49

Survivor All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere ve Ogeday Girişken'in ardından Aleyna Kalaycıoğlu'nun da Survivor'da yer alacağını duyurdu.

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2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi yarışmacıları açıklamaya başladı.

Survivor'da iz bırakan yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalisler yer alıyor.

Yarışmaya katılacak dördüncü ismi açıklayan Ilıcalı, 'Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum.' mesajını paylaştı.

Böylece Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor All Star 2024'te yarışacak Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere ve Ogeday Girişken'in ardından dördüncü isim oldu.

Acun Ilıcalı Survivor 2024ün dördüncü yarışmacısını açıkladı

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#Survivor 2024#Aleyna Kalaycıoğlu#Acun Ilıcalı

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