Acun Ilıcalı servetine dair açıklamalarda bulundu: Harcamalarım beni sarsmaz

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Acun Ilıcalı, Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu. Ilıcalı, özel hayatı ve günlük yaşantısına dair özel açıklamalarda bulundu. Avşar, Acun Ilıcalı’ya “Çok zenginsin değil mi? Peki, harcama limitin var mı?” sorularını sordu.

Ünlü isim ise şu yanıtı verdi: “Fena değilim. Yanımda cüzdan ve nakit para taşımam. Harcama limitim yok. Ama bu işleri düzenleyen biri var. Benim şu anda ürettiğim ekonomik büyüklük, harcamalarımla sarsılmaz. Şuursuz diyebileceğimiz harcamalarım da yok. Ama hayatımdaki en ciddi masraf uçak ve tekne. Bakmakla mükellef olduğum en az 10 kişi de var. Onun dışında sadece bana bakan bizim şirkette yaklaşık 20 kişi var. Ben kendim harcama yaparak bizim şirketi deviremem. Kullanmadığım evi ve arabayı almam. Gösteriş için de bir şey almam. Ben hızlı tekne seviyorum. Sevdiğim için onu alıyorum, hava atmak için değil.”

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ÇAĞLA ‘BEN BURADAYIM’ DİYEN BİRİ DEĞİL

Acun Ilıcalı’nın eşi Ayça Çağla Altunkaya’ya övgü dolu sözleri de dikkat çekti. Ilıcalı, eşinin başarısında büyük rol oynadığını söyledi. Hülya Avşar’ın “Ben Çağla’yı çok seviyorum. Çağla çok olgun bir kız. Konuşacağı, oturacağı zamanı biliyor” sözlerinin ardından Ilıcalı, “Senin böyle düşünmen beni ayrıca mutlu etti. ‘Ben buradayım’ diye kendini göstermeye çalışanlardan değil. Her zaman derdimi dert etmiş, benimle ilgilenmiş, bu başarılı dönemimde bir sorun yaşatmayarak beni hep iyi hissettirmiştir” dedi.

Düğün arabası sürat teknesi

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, geçen eylül ayında nikâh masasına oturmuştu. Ilıcalı, Altunkaya’yı almaya gelin arabası ile değil sürat teknesiyle gitmişti. Çift, düğünün yapıldığı Esma Sultan Yalısı’na da sürat teknesi ile varmışlardı. Teknenin düğün arabası gibi çiçeklerle süslenmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

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DOMİNİK’TE OTEL İNŞA ETTİK

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasının çekildiği Dominik Cumhuriyeti’nde otel yaptırdığını açıkladı: “Dominik’te bir tane otel inşa ettik. Otelin sebebi çalışanlarımızın rahat etmesi ve başka otellere para vermemekti. Ama 30 milyon dolara mal oldu. Bu bir yatırımdır. Ben gidip arsa almayı sevmiyorum.”