Acun Ilıcalı: Parasızken de mutluydum

Acun Ilıcalı, Anas Bukhash’ın sunduğu talk show programı “AB Talks”a konuk oldu. Ilıcalı, 24 yaşındayken iflas ettiğini

söyledi ve ekledi:

“20 yaşında evlendim, 21’de baba oldum, 22’de anne ve babamı trafik kazasında kaybettim ve 23’te boşanmak zorunda kaldım. 24 yaşımda trafik kazası geçirdim, kızım yaralandı ve iflas ettim. Annemlerden kalan tüm parayı batırdım ve parasızdım. O yüzden hayatın o tarafını sonuna kadar gördüm. İnsanlar çok zengin olunca mutlu olacaklarını sanıyor. Ben hayatın iki tarafını da gördüm. İki sene sıfır lira ile yaşadım. Bu dünya içerisinden yine mutluluk çıkarmayı başardım. Sonra kendimi toparladım. Parasızken de yine mutlu bir dönemimdeydim. Paran yoksa derdin yok çünkü ödeme yok. Ama yıkılacak birisini bulacaksın. Ben Esat’a (Yontuç)

yıkılmıştım. Onun evinde kaldım. Çok zengin olduğum zaman daha mutlu olmadım. Şuna katılıyorum; parasızlık mutsuzluk getirir ama çok para mutluluk getirmez"

EVLİLİKTE BAŞARILI OLAMADIM

Geçen yıl Çağla Altunkaya ile nikâh masasına oturan Acun Ilıcalı, evlilik konusunda başarılı olamadığını açıkladı:

“Evlilikte çok başarılı oldum diyemem, başarılı olamadım. Orada her zaman suçu kendimde bulurum. Fazla takıntılıyım. Bizim gibiler

iş dünyasına girince o yoğunlukla evlilikte maalesef başarılı olamıyor. Okul ve evlilikte başarılı olamadım ama şimdi inşallah

evlilikte başarılı olacağım. İyiyim yani.”

Gizli duygusalım

Acun Ilıcalı, çok ağlayan birisi olmadığını söyledi:

“Annemlerden sonra belki 20 sene hiç ağlamamışımdır. Alpay (Kazan) ve Levent’i (Bozkurt) kaybettiğim zaman çok ağladım. Çok ağlayan biri değilim. Duyguları içimde yaşıyorum. Duygusalım ama gizli duygusalım. Derinlerdeyim, petrol gibiyim. Duygusallık için sondaj lazım.”

Asbaşkanlık kariyerimin en zor göreviydi

Acun Ilıcalı, kariyerinde en zorlandığı dönemin geçen yıl Fenerbahçe’ye asbaşkanlık yapması olduğunu açıkladı:



“Hayatımda ilk kez geçtiğimiz sezon zorlandım. Fenerbahçe’de asbaşkanlık görevine geldim. Burada çok önemli bir pozisyonda sorumluluk aldım. Normalde Hull City maçına giderim sonra Dominik’e ‘Survivor’ çekimlerine 5 gün uğrarım ve tekrar Hull City maçına gidip Türkiye’ye dönerim. Bu benim yoğun zamanım değilmiş; Fenerbahçe’ye gelince onu anladım. Fenerbahçe’nin her maçı ve antrenmanına gidip birçok konuda aktif görev alınca enerjiyi Fenerbahçe’ye verdim. Zamansal olarak bu beni çökertti. Kariyerimin en zor yılıydı.”

