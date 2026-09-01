Acun Ilıcalı: İflas ve ölüm korkum yok

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Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu. Muhabirlikten Türkiye’nin en başarılı televizyoncularından biri olmasına uzanan yolculuğunu anlatan Ilıcalı, kariyeri boyunca aldığı kararların arkasında riskten korkmayan yapısının bulunduğunu söyledi:

“Çok ciddi risk alabiliyorum. Bunun en önemli sebebi, ölümden ve maddi kayıptan korkmamam. Ben parayı hayatımda her zaman başarıya gitmek için bir yakıt olarak gördüm. Zenginler hız yapmaz abi. Sen hız yapan zengin gördün mü mesela? Motosiklete de binmez zengin. ‘Aman bir şey olmasın, parayı buldum’ der. Bende öyle bir kavram yok. Zevklerimi sonuna kadar yaşamak zorundayım kendi açımdan.”

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HAYATIM KORKU FİLMİ GİBİYDİ

Ünlü televizyoncu, risk almaktan korkmayan yapısının ardında genç yaşta karşılaştığı ağır sınavların bulunduğunu dile getirdi:

“Allah bana hayatımın ilk döneminde acıyı yaşattı. 25 yaşıma kadar olan bölüm korku filmine koyabileceğin kadar dramatik. Bir anda anne-babasız kaldım, boşandım, 23 yaşında iflas ettim, beş parasız kaldım. 24 yaşında motosiklet kazası geçirdim. Yanımdaki arkadaşım vefat etti. Sonra Allah öyle bir dönem nasip etti ki, iş hayatıma girdiğimden beri hiçbir yılım bir öncekinden daha kötü olmadı.” Maddi gücü hayatının merkezine yerleştirmediğini belirten Ilıcalı, parayı yeni başarılara ulaşmak için kullanılan bir araç olarak gördüğünü dile getirdi. Acun Ilıcalı henüz 21 yaşındayken, annesi İlknur Ilıcalı ve babası Ergün Ilıcalı’yı trafik kazasında kaybetmişti.

ÇAĞLA DA DELİ

Acun Ilıcalı, “Eşin Ayça Çağla Altunkaya hız tutkun için ne diyor?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Çağla da deli. Bir gün kalktı, ‘Yamaç paraşütü yapacağım’ dedi. Gitti Fethiye’de yamaç paraşütü yaptı. ‘Acayip zevkli’ dedi. Sonra da gitti Dubai’de paraşütle atladı. Ona rağmen bazen tekneden korkuyor. ‘Ya sen paraşütle atlamışsın, buradan neden korkuyorsun’ diyorum. ‘Tutamıyorum kendimi’ diyor. Büyük kızım Banu, annemlerin rahmetli oldukları kazada vardı. Sonra kendi de arabayla kaza geçirdi, takla attı. O yüzden o olduğu zaman bizim tekne kanoya dönüyor. Venedik’teki kanolar gibi geziyoruz.”