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Acun Ilıcalı çok sinirlendi, canlı yayına bağlandı:'Ogeday'ın durumu ciddi devam etme şansı...'

#Survivor#Acun Ilıcalı#Ogeday

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasının hemen ardından yayınlanan Survivor Ekstra programına bağlanarak yapılan bir yoruma tepkisini gösterdi. Programın sunucusu Furkan Dede'nin, Survivor yarışmacısı Ogeday hakkında yaptığı sakatlık yorumunun ardından programa bağlanan Ilıcalı, Furkan Dede'yi uyardı. 

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Survivor Ekstra programında dün akşam sürpriz gelişmeler yaşandı. Ogeday hakkında yapılan yorumların ardından programa bağlanan Acun Ilıcalı, Furkan Dede ile yarışmacının sağlık durumu hakkında konuştu. Furkan Dede, Ogeday'ın sakatlığı ile ilgili; 'aşil tendonunda sakatlık olan bir yarışmacının yaklaşık 30 müsabakada koşması ama bunu sakat biçimde gerçekleştirmesi hatta kazandıktan sonra sevinçlerde bulunması bence bu sakatlığı yaşayan bir insanın oyuna çıkmasındansa istirahat etmesi ve istirahat etmesine rağmen iyileşme sürecine girmesi benim kafamda soru işaretleri barındırıyor' dedi

Bu yorum karşısında çok sinirlenen Acun Ilıcalı; Soru işareti diyorsun ya, onun önüne bir soru lazım. Soruyu sor. Soru ne? Demesi üzerine Furkan Dede, 'bu kadar sorun yaşayan bir oyuncu yarışmalara çıkabilir mi diyorum' diyerek sorusunu yineledi. Acun Ilıcalı'da, 'tamam çıkamaz, durumu da son derece riskli, durumu da kötü. Doktor raporu. Acıyla çıkarsın risk alırsın aşırı acır. Önümüz bireysel e kopmak üzeredir çıkamaz. Buradaki sorun şu sen biraz önceki konuşmanda düşüncesel zana geçtin tam olarak. Yani Ogeday'ın düşünceleri ile ilgili zanda geziyorsun devamlı. Yarışmacıları yaptıkları hareketler üzerinden eleştirelim de, bence benim fikrim Ogeday'ın yaptığı hareketleri niyeti bu, niyeti bu. En başından beri ricam şu sizden, niyet üzerinden sorgulama yapmayın. Adam sakat, bence Ogeday'ın yarışmaya devam etme şansı 70'e,30 şuan. Ogeday'ın devam edip, edemeyeceğinden emin değiliz ama gözü kara kendisini zorluyor. Bunun aynısını Turabi yaptı, sonunda kopardı zaten. Nagihan yaptı, aynı şekilde koptu. Şu hassas dönemde beyin okuma işini bırakalım. Diyerek yorumcuları uyardı

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Acun Ilıcalı çok sinirlendi, canlı yayına bağlandı:Ogedayın durumu ciddi devam etme şansı...

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#Survivor#Acun Ilıcalı#Ogeday

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