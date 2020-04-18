Acun Ilıcalı çıldırdı!

Fragmana Acun Ilıcalı'nın ünlüler takımına gösterdiği sert tepki damga vurdu.

Dokunulmazlık için gönüllüler takımı ile karşı karşıya gelen ünlüler, oyunun yarısında 'ritmimiz bozuluyor' dedi.

Sercan Yıldırım'ın sesi yükselince duruma Acun Ilıcalı müdahale etti.

"Sorun ne merak ettim" diyerek ünlülerin yanına giden Ilıcalı, "Hepiniz oradasınız, hiçbiriniz duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz. Her şeyi ispat edeceğim. Bu yapılan en büyük ayıplardan" biri diye bağırdı.