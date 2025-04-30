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Acun Ilıcalı çaresiz kaldı! Batuhan Karacakaya'nın ailesinden şoke eden tepki....

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#Acun Ilıcalı#Batuhan Karacakaya#Hikmet Tuğsuz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 11:36

Survivor All Star finale sayılı günler kala acil durum konseyi yapıldı. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, Batuhan'ın ailesinden tehdit içerikli mesajlar aldığını söyledi.

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Survivor All Star'ın son bölümünde, Hikmet Tuğsuz ve Batuhan Karacakaya arasındaki gerginlik yarışma dışına taştı. Tansiyonun yükseldiği anların ardından Acun Ilıcalı, acil durum konseyini toplayarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Acun Ilıcalı çaresiz kaldı Batuhan Karacakayanın ailesinden şoke eden tepki....

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta yarışmada Hikmet'in Batuhan'a kum atmasıyla ortalık karışmış, diğer yarışmacıların müdahalesiyle ikili ayrılmıştı. Devamında Hikmet'in konseyde "Volkan’ın dirseği olmasaydı Batuhan’a vuracaktım” şeklindeki sözleri dikkat çekmişti. Hikmet sert çıkışı sonrası herhangi bir yaptırımla karşılaşmadı sadece Acun Ilıcalı tarafından uyarıldı.

Acun Ilıcalı çaresiz kaldı Batuhan Karacakayanın ailesinden şoke eden tepki....

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HİKMET HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamalarda, Hikmet'e ceza verilmemesine tepki gösteren Batuhan Karacakaya'nın ailesinden gelen mesajı paylaştı. Ailenin Hikmet hakkında suç duyurusunda bulunacağını aktaran Ilıcalı, aynı zamanda kendilerine yönelik ağır tehditler içeren ifadeler kullanıldığını söyledi ve "Artık bunu kabul etmiyorum" dedi.

Acun Ilıcalı çaresiz kaldı Batuhan Karacakayanın ailesinden şoke eden tepki....

"SUÇLU BİZ OLDUK"

Yaşanan olaylar nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren Ilıcalı, Batuhan’ın anne ve babasının söylediklerinin ve yazdıklarının 15 yıllık Survivor tarihinde ilk kez yaşandığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Baban, 'oğlumun kılığına zarar gelirse işte şöyle yaparım, böyle yaparım' demiş. Yani açıkçası hayatımda ilk defa aldığım bir mesaj şekli. İşte 'Misliyle size ödetirim. Oğlumu derhal gönderin.' Sonra annenden mesaj geldi. Yine 'son bir ay ve yine dönen dolaplar' şeklinde yine bize suçlama. İşte 'Başkasını şampiyon yapacaksınız' diyor. 'Siz çok mu güçlü zannediyorsunuz kendinizi? Batuhan'ın sevgisini siz hak etmiyorsunuz' demiş. Suçlu biz olduk. Ve ikisi de senin yarışmaya devam etmeni istemiyor. Tahmin edeceğin gibi biz de bu konuda suçlu olmak istemiyoruz."

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Ilıcalı, bu süreçte alınacak kararlar doğrultusunda Batuhan’ın yarışmaya devam edip etmeyeceğinin netleşeceğini belirtti.

 

 

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#Acun Ilıcalı#Batuhan Karacakaya#Hikmet Tuğsuz

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