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Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'a kim veda diyor? Barış Murat Yağcı, Merve Aydın, Elif Gören...

#Survivor Veda#Acun Ilıcalı#Barış Murat Yağcı

Survivor All Star'ın yayınlanan 59. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı bir yarışmacının sağlık sorunları nedeniyle adaya veda edeceğini duyurdu. Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından Survivor'a veda eden yarışmacının kimin olduğu merak uyandırdı. Yaşanan sakatlıkların ardından Barış Murat Yağcı, Merve Aydın ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan Elif Gören ön plana çıktı.

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Survivor’da dün akşam yarışmacılar parkurda değil Anlat Bakalım, Bil Bakalım oyunlarında karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen oyunu gönüllüler takımı kazandı.

Daha sonra Acun Medya ve yarışmacılar arasında voleybol maçı oynandı. Acun Ilıcalı, İrem Kanan, Ayça Çağla Altunkaya ve Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’nun yer aldığı Acun Medya ekibi, Survivor All Star yarışmacılarına karşı mücadele etti. Çekişmeli geçen oyunun galibi Acun Medya oldu.

ACUN ILICALI KÖTÜ HABERİ VERDİ

Birleşme partisine sayılı günler kala Acun Ilıcalı yarışmacıları şoke eden bir haber verdi. ‘Survivor’da ‘beni en çok ne üzer’ deseniz,  ‘bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakması’ diyebilirim.’ ifadelerini kullanan Ilıcalı, ‘Şimdi hepimiz için üzücü bir haberim var; bir yarışmacımızın Survivor’a veda haberi…’ açıklamasıyla merak uyandırdı.

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Acun Ilıcalı’nın diskalifiye haberinin ardından Survivor All Star’a ‘kim veda etti’ sorusu merak uyandırdı.

ÜÇ İSİM ÖN PLANA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde parkurda dizinden sakatlanan Barış Murat Yağcı yarışmaya koltuk değnekleriyle devam ediyor. Hastaneye giden ve kontrolleri yapılan Barış’ın son durumu henüz açıklanmadı.

Acun Ilıcalı açıkladı Survivora kim veda diyor Barış Murat Yağcı, Merve Aydın, Elif Gören...

Yine aynı oyunda sakatlanan Merve Aydın’ın ise sağ elinin iki parmağı kırıldı. Merve Aydın, atış oyunlarında sağ elini kullanıyor.

Acun Ilıcalı açıkladı Survivora kim veda diyor Barış Murat Yağcı, Merve Aydın, Elif Gören...

Üçüncü ve sürpriz isimse performansıyla adından söz ettiren Elif Gören! Bir süredir mide rahatsızlığı yaşayan Elif’in bir türlü toparlanamadığı hem psikolojik hem de fiziksel olarak zor günler geçirdiği biliniyor.

AHMET DURSUN ELENMİŞTİ

Survivor All Star 2015’te yarışan eski futbolcu Ahmet Dursun da mide rahatsızlığı yaşamış ve Survivor’a veda etmek zorunda kalmıştı.

Yapılan kontrollerin ardından Ahmet Dursun’un midesinde yara oluştuğu teşhisi konulmuştu.

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Acun Ilıcalı açıkladı Survivora kim veda diyor Barış Murat Yağcı, Merve Aydın, Elif Gören...

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