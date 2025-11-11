Acun Ilıcalı açıkladı: Serhan Onat, Survivor'da!

Haberin Devamı

Acun Ilıcalı beşinci yarışmacıyı duyurdu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadroya katılan beşinci ismi duyurdu. Ilıcalı’nın açıklamasına göre oyuncu Serhan Onat, Survivor 2026 Ünlüler – All Star kadrosuna resmen dahil oldu.

“Gönülden başarılar diliyorum”

Instagram hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, Serhan Onat’a başarı dileklerinde bulundu:

“Sevgili Serhan Onat Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.”