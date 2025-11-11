Acun Ilıcalı açıkladı: Serhan Onat, Survivor'da!

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 12:45

Survivor 2026 Ünlüler – All Star sezonunun merakla beklenen kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem ve Mert Nobre gibi ünlü isimlerin yarışmada yer alacağı açıklanmıştı.

Acun Ilıcalı beşinci yarışmacıyı duyurdu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadroya katılan beşinci ismi duyurdu. Ilıcalı’nın açıklamasına göre oyuncu Serhan Onat, Survivor 2026 Ünlüler – All Star kadrosuna resmen dahil oldu.

“Gönülden başarılar diliyorum”

Instagram hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, Serhan Onat’a başarı dileklerinde bulundu:

“Sevgili Serhan Onat Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.”

 

