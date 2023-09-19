Acun Ilıcalı açıkladı! Özgür Tetik Survivor 2024'te

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2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi yarışmacıları açıklamaya başladı.
Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Yiğit Poyraz, Merve Aydın, Nefise Karatay, Doğukan Manço, Sahra Işık, Yasin Obuz, Gizem Memiç ve Seda Ocak'ın ardından Survivor'da yer alacak 16. ismin Özgür Tetik olacağını duyurdu.
Yarışmaya katılacak yeni ismi açıklayan Ilıcalı,"Survivor’da inanılmaz performansıyla gençlere taş çıkartan Özgür, All Star’da yarışacak. Özgür SMS’siz Survivor’da performansını nereye kadar götürecek heyecanla bekliyorum." mesajını yayınladı.