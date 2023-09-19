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Acun Ilıcalı açıkladı! Özgür Tetik Survivor 2024'te

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#Acun Ilıcalı#Özgür Tetik#Survivor 2024
Acun Ilıcalı açıkladı Özgür Tetik Survivor 2024te
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 11:04

Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'te yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor. Yeni sezon öncesi yarışmada yer alacak isimleri tek tek paylaşan Ilıcalı, Özgür Tetik'in de adaya gideceğini duyurdu.

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2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi yarışmacıları açıklamaya başladı.

Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Yiğit Poyraz, Merve Aydın, Nefise Karatay, Doğukan Manço, Sahra Işık, Yasin Obuz, Gizem Memiç ve Seda Ocak'ın ardından Survivor'da yer alacak 16. ismin Özgür Tetik olacağını duyurdu.

Yarışmaya katılacak yeni ismi açıklayan Ilıcalı,"Survivor’da inanılmaz performansıyla gençlere taş çıkartan Özgür, All Star’da yarışacak. Özgür SMS’siz Survivor’da performansını nereye kadar götürecek heyecanla bekliyorum." mesajını yayınladı.

Acun Ilıcalı açıkladı Özgür Tetik Survivor 2024te

 

 

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#Acun Ilıcalı#Özgür Tetik#Survivor 2024

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