Acun Ilıcalı açıkladı... Milli voleybolcu Meryem Boz, Survivor'da!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadroya katılan altıncı ismi duyurdu. Ilıcalı’nın açıklamasına göre Milli voleybolcu Meryem Boz, Survivor 2026 Ünlüler – All Star kadrosuna resmen dahil oldu.

“Gönülden başarılar diliyorum”

Instagram hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, Meryem Boz’a başarı dileklerinde bulundu:

Milli voleybolcumuz Meryem Boz Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Efsane sporcumuza gönülden başarılar diliyorum..