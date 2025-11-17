×
Acun Ilıcalı açıkladı... Milli voleybolcu Meryem Boz, Survivor'da!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 12:08

Survivor 2026 Ünlüler – All Star sezonunun merakla beklenen kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, ve Serhat Onat gibi ünlü isimlerin yarışmada yer alacağı açıklanmıştı. Acun Ilıcalı altıncı yarışmacıyı duyurdu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadroya katılan altıncı ismi duyurdu. Ilıcalı’nın açıklamasına göre Milli voleybolcu Meryem Boz, Survivor 2026 Ünlüler – All Star kadrosuna resmen dahil oldu.

“Gönülden başarılar diliyorum”

Instagram hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, Meryem Boz’a başarı dileklerinde bulundu:

Milli voleybolcumuz Meryem Boz Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Efsane sporcumuza gönülden başarılar diliyorum..

#Meryem Boz#Survivor#Acun Ilıcalı

