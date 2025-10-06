Acun Ilıcalı Survivor'a gidecek ilk ismi açıkladı

Haberin Devamı

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonuna katılacak ilk ismin Bayhan olduğunu duyurdu.

Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Survivor 2026 Ünlüler - All Star başlıyor. İlk yarışmacımız olan Bayhan’a başarılar diliyorum.”

Arabesk müziğin sevilen ismi Bayhan Gürhan, 2000’li yıllarda katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmış ve güçlü sesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise yıllar sonra bambaşka bir mücadeleye, Survivor adasında zorlu doğa koşullarına karşı yarışmaya hazırlanıyor.