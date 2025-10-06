×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Acun Ilıcalı Survivor'a gidecek ilk ismi açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Acun Ilıcalı#Survivor#Bayhan
Acun Ilıcalı Survivora gidecek ilk ismi açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 12:54

Survivor, 2026 yılında “Ünlüler - All Star” formatıyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yarışmanın yeni sezonu için ilk yarışmacı belli oldu.

Haberin Devamı

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonuna katılacak ilk ismin Bayhan olduğunu duyurdu.

Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Survivor 2026 Ünlüler - All Star başlıyor. İlk yarışmacımız olan Bayhan’a başarılar diliyorum.”

Acun Ilıcalı Survivora gidecek ilk ismi açıkladı

Arabesk müziğin sevilen ismi Bayhan Gürhan, 2000’li yıllarda katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmış ve güçlü sesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise yıllar sonra bambaşka bir mücadeleye, Survivor adasında zorlu doğa koşullarına karşı yarışmaya hazırlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Acun Ilıcalı#Survivor#Bayhan

BAKMADAN GEÇME!