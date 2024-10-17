Acıyı bal eyleyen annelere...

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90’LARDA GEÇİYOR

Kanal D iddialı projelerine bir yenisini daha ekliyor. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, hikâyesi 1990’lı yıllarda başkent Ankara’da geçen dizi yakında seyirciyle buluşacak. Kimseye evlat olamamış bir adam ile çocuklarına bakabilmek için erken yaşta emekli olan vefakâr bir kadının öyküsünü konu alan dizinin afiş çalışması yayınlandı.

BENİM ANNEM ANKARA’YDI

Dizinin afişinde Bergüzar Korel’in canlandırdığı Zuhal karakteri, üç erkek çocuğuyla birlikte günbatımında Ankara’ya doğru bakıyor. Yaşanan her kötü olaya rağmen hayata dair umutlarını asla yitirmeyen annelere atfedilen afişte, “Acıyı bal eyleyen annelerimize” sloganı dikkat çekiyor. “Benim annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!” repliğiyle sosyal medyada ses getiren dizinin senaryosu, Başak Angigün’ün imzasını taşıyor. BKM yapımı dizinin yönetmen koltuğunda oturan isim ise Faruk Teber.

GÜÇLÜ KADRO

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“Annem Ankara”nın oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Yıldıray Şahinler, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci ve Cansu Dağdelen de yer alıyor.