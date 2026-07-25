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Acının her türlüsünü tattığı hayatı sadece 56 yıl sürmüştü: 'Annem bana çocuğum olmasın diye işkence ederdi'... Gözyaşları son nefesinde dindi

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#Sinead O'connor#Nothing Compares 2U#Shuhada' Sadaqat
Acının her türlüsünü tattığı hayatı sadece 56 yıl sürmüştü: Annem bana çocuğum olmasın diye işkence ederdi... Gözyaşları son nefesinde dindi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 10:49

Takvimler 1990 yılını gösteriyordu. Saçlarını tamamen kazıtmış, iri gözlü, masum yüzlü gencecik bir kadın, sesiyle bütün dünyayı esir aldı kelimenin tam anlamıyla.

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Aslında söylediği şarkı, onun seslendirmesinden beş yıl önce yine dönemin ünlü bir müzisyeni tarafından yazılmıştı.

Ama o zamanlar dikkat çekmeyen o şarkı, belli ki bu gencecik kadının, gözleri yarı kapalı, sanki ruhuyla söylüyormuş kadar duygusal yorumunu beklemişti milyonların yüreğine dokunabilmek için.

Acının her türlüsünü tattığı hayatı sadece 56 yıl sürmüştü: Annem bana çocuğum olmasın diye işkence ederdi... Gözyaşları son nefesinde dindi

Bu şarkının ortalığı kasıp kavurmasının üzerinden 33 yıl geçmişti ki takvimler, 26 Temmuz 2023 gününü gösterirken, o büyülü sese sahip şarkıcıdan beklenmedik bir haber geldi.

Daha çocukluk yıllarından itibaren çekmediği acı kalmayan o şarkıcı, bu dünyadaki kısacık serüvenini tamamlamıştı. Artık geride sadece sesi ve şarkıları kalacaktı. Bir de katlandığı büyük acılar!

Acının her türlüsünü tattığı hayatı sadece 56 yıl sürmüştü: Annem bana çocuğum olmasın diye işkence ederdi... Gözyaşları son nefesinde dindi
GENÇ ÖLEN OĞLUNUN ACISINA BİR BUÇUK YIL DAYANABİLDİ
Milyonlarca kişinin yüreğine dokunan bu öykünün kahramanı Sinead O'Connor… Ya da Müslüman olduktan sonra seçtiği adıyla Shuhada' Sadaqat.

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İrlandalı şarkıcı, bundan üç yıl önce 26 Temmuz günü aramızdan ayrıldı.

Acının her türlüsünü tattığı hayatı sadece 56 yıl sürmüştü: Annem bana çocuğum olmasın diye işkence ederdi... Gözyaşları son nefesinde dindi
Sinead O'Connor, Müslüman olup  Shuhada' Sadaqat adını almıştı.
Gencecik yaşta toprağa verdiği oğlu Shane'in acısına ancak bir buçuk yıl dayanabilmişti.

Londra'da bir süredir yaşadığı evinde bulunan cansız bedeni, memleketi İrlanda'da hayranlarının, müzik dünyasının ünlülerinin ve hatta İrlanda Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı bir törenle İslami usullere uygun olarak toprağa verildi.

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Acının her türlüsünü tattığı hayatı sadece 56 yıl sürmüştü: Annem bana çocuğum olmasın diye işkence ederdi... Gözyaşları son nefesinde dindi

HAYATI BOYUNCA ÇEKMEDİĞİ ACI KALMADI
Ölümü böyle ani ve geride büyük bir üzüntü bırakarak gerçekleşti Sinead O'Connor'ın. Aslına bakılırsa sürdürdüğü 56 yıllık kısa yaşamla da paraleldi bu durum.

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Çünkü Sinead O'Connor hayatı boyunca çocukluğundan itibaren herkesin kolay kolay altından kalkamayacağı acılar çekti.

Hepsinin ötesinde en büyük işkenceyi de annesinin elinden gördü.

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ANNESİ, HİÇ ACIMADAN ONA HAYATI ZİNDAN ETTİ
İlerleyen yıllarda kendine huzurlu bir hayat kuramayan, türlü türlü ruhsal sorunlarla boğuşan Sinead O'Connor, bu durumu da daha sonra verdiği röportajlarda defalarca anlattı zaten.

Katıldığı bir TV programında annesinden hem fiziksel hem psikolojik şiddet gördüğünü saklamadı. Hatta annesini "işkence odası işleten biri" olarak tanımladı.

Anlattığına göre annesi ona zarar verirken bundan zevk duyduğunu saklamıyordu bile. Sürekli olarak Sinead'a "Ben değersizim" dedirtip öyle hissetmesini de sağlıyordu.

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YİNE DE YILLAR SONRA ANNESİNİ AFFETTİ
Daha da ötesinde yine kendisinin anlattığına göre annesi onun cinselliğine yönelik saldırılarda da bulundu. Bunu da "Benim üreme sistemimi yok etmeye çalışıyordu" sözleriyle anlattı ünlü şarkıcı.

Yine de kendisine böylesine travmalarla dolu bir çocukluk yaşatan annesini yıllar sonra affetti.

Ama hayatı boyunca yakasını bırakmayan psikolojik sorunlarının temelinde yaşadığı kabus gibi çocukluğun olduğunu da hiç saklamadı.

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'HER YERİNDEN GÖZYAŞI SIZDIRAN DELİKLİ BİR KOVA GİBİ HAYATIM'
2007 yılında Oprah Winfrey'e verdiği röportajda ruh halini, "her yerinden gözyaşı sızdıran delikli bir kova" benzetmesiyle anlatan O'Connor, hayatının en büyük acısını 17 yaşındaki oğlu Shane'i kaybedince yaşadı.

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Zaten ondan sonra da bir daha tam olarak kendine gelemedi.

Shane'in ölümünden bir buçuk yıl sonra da kendisi hayata veda etti.

Acının her türlüsünü tattığı hayatı sadece 56 yıl sürmüştü: Annem bana çocuğum olmasın diye işkence ederdi... Gözyaşları son nefesinde dindi
Daha sonra adli tıp raporlarında O'Connor'ın ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı belirtildi. Yetkililer, ölüm nedeninin kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım ve buna bağlı gelişen solunum yetmezliği olduğunu açıkladı.

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Acının her türlüsünü tattığı hayatı sadece 56 yıl sürmüştü: Annem bana çocuğum olmasın diye işkence ederdi... Gözyaşları son nefesinde dindi

O'Connor'ın, genç yaşta kaybettiği Shane dışında farklı ilişkilerinden Jake Reynolds, Shane Lunny ve Yeshua Bonadio adında üç oğlu ve Roisin Waters adında bir de kızı vardı.
Acının her türlüsünü tattığı hayatı sadece 56 yıl sürmüştü: Annem bana çocuğum olmasın diye işkence ederdi... Gözyaşları son nefesinde dindi

Sinead O'Connor'ı şöhrete kavuşturan Nothing Compares 2U adlı şarkı, aslında 1985 yılında pop müziğin yine hayata erken veda eden isimlerinden Prince tarafından yazıldı. Hatta şarkı, Prince'in The Family grubu tarafından seslendirildi. O dönemde çok da ilgi çekmeyen şarkı, O'Connor'ın yorumuyla milyonları büyüsü altına aldı.
Acının her türlüsünü tattığı hayatı sadece 56 yıl sürmüştü: Annem bana çocuğum olmasın diye işkence ederdi... Gözyaşları son nefesinde dindi

Tam adı Sinéad Marie Bernadette O'Connor olan ünlü şarkıcı Müslüman olduktan sonra Shuhada' Sadaqat adını aldı. 26 Temmuz 2023'te hayata veda eden şarkıcı, dönemin İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins ve başbakan  Leo Varadkar'ın da katıldığı bir törenle İslami usullere uygun bir törenle, memleketinde toprağa verildi.

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#Sinead O'connor#Nothing Compares 2U#Shuhada' Sadaqat

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