Acılı anne Yasemen Dallı Neler Oluyor Hayatta'ya konuştu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacakİstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda! Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Yurtdışına çıkacaklar dikkat Siz de onlar gibi kapıda kalmayınYurtdışına çıkacaklar dikkat! Siz de onlar gibi kapıda kalmayın#Türk Turist
Herkes Pereirayı konuşurken Szalai, Pelkas ve Vedat Muriqide ters köşe Devre arasında...Herkes Pereira'yı konuşurken Szalai, Pelkas ve Vedat Muriqi'de ters köşe! Devre arasında...#Fenerbahçe
Ekonomide yol haritasını açıkladı, Çini örnek verdi Türkiyenin avantajı daha fazlaEkonomide yol haritasını açıkladı, Çin'i örnek verdi! Türkiye'nin avantajı daha fazla#Recep Tayyip Erdoğan
Nebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarındanNebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarından#Ekonomi
Dev kurum Türkiye beklentilerini açıkladı Büyüme tahmininde önemli yükselişDev kurum Türkiye beklentilerini açıkladı! Büyüme tahmininde önemli yükseliş#Fitch Ratings
Öncelikle kestane balının diyarından selamlarÖncelikle kestane balının diyarından selamlar#Zonguldak
FETÖcü üsteğmen sandalla kaçtı Örgüte bağlılık notu: 5FETÖ'cü üsteğmen sandalla kaçtı! Örgüte bağlılık notu: 5#FETÖ
Ferdi Kadıoğlu milli takım kararını verdi Herkes bunu merak ediyordu...Ferdi Kadıoğlu milli takım kararını verdi! Herkes bunu merak ediyordu...#Ferdi Kadıkoğlu
Hayvanseverlerden mama çağrısı: Lüks değil temel ihtiyaçHayvanseverlerden 'mama' çağrısı: Lüks değil temel ihtiyaç#Mama
Milli Eğitim Şûrası... Öğretmen de öğrenci de söz sahibiMilli Eğitim Şûrası... Öğretmen de öğrenci de söz sahibi#Milli Eğitim Şûrası
Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü olmadan önce klipte oynamışYıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü olmadan önce klipte oynamış!#Onları İlk Kez Nerede Gördük
ABde tartışmalar alevlendi Aşıda zorunluluk kriziAB'de tartışmalar alevlendi! Aşıda 'zorunluluk' krizi#Avrupa Birliği
Yılbaşı rekoru Sibel Can’daYılbaşı rekoru Sibel Can’da#Sibel Can
Cansu Dereye İspanyadan başarı ödülüCansu Dere'ye İspanya'dan başarı ödülü#Cansu Dere
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Acılı anne Yasemen Dallı Neler Oluyor Hayatta'ya konuştu

#Neler Oluyor Hayatta#Yasemen Dallı#Esra Yıldız

Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında, kızı ve damadı acımasızca katledilen acılı anne Yasemen Dallı konuştu.

Haberin Devamı

Avcılar’da otel işletmeciliği yapan Esra- Nuri Yıldız çifti cinayete kurban gitmişti. Çiftin katilleri Nuri Yıldız’ın yeğenleri çıktı.

“Benim yavrum katillerden birine 3 ay önce nişan yapmıştı”

Katledilen Esra Yıldız’ın annesi Yasemen Dallı, kızı öldürülmeden hemen önce telefonda konuştuğunu sonra da ölüm haberini aldığını anlattı. İsyan eden acılı anne “Kızım pijamalarıyla evde eşini beklerken vahşice katledildi” dedi. Kızının, Nuri Yıldız’ın yeğenleriyle yakın olduklarını belirterek “Benim yavrum katillerden birine 3 ay önce nişan yapmıştı” dedi. Katil zanlısı yeğenlerin kendisine taziye ziyaretinde bulunmasıyla ilgili konuşan acılı anne “Katillerin aramızda olması çok acıydı. Biz bu acıyı yaşarken, ben yavrumu toprağa verirken onlar yanımızda belki de keyfini sürüyorlardı” dedi. Yasemen Dallı “Ben bir anneyim. Bu normal ölüm değil. Bir aile buna nasıl fırsat verir?” diyerek gözaltına alınan aile üyelerine ve yardım ettiği için tutuklanan kız kardeşe de tepki gösterdi.

Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün saat 09.00’da Kanal D’de…

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Neler Oluyor Hayatta#Yasemen Dallı#Esra Yıldız

BAKMADAN GEÇME!

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü olmadan önce klipte oynamış

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü olmadan önce klipte oynamış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith