Acılı anne Suzan Zada Neler Oluyor Hayatta’ya konuştu..

Kızını babasının öldürdüğünü iddia eden anne, eşinin kendisine “kızını alacağım, senin ciğerini yakacağım” dediğini ve buna benzer tehdit mesajları attığını söyledi. Babanın psikolojik problemleri sebebiyle raporu olduğunu ileri süren Suzan Zada, tehlikeli bulduğu için polise gittiğini ama olayın önemsenmediğini anlattı. Üç kez şikayetçi olduğunu, hakim sorduğunda korktuğunu söylediğini ama hakimin inanmadığını anlattı. Hakimin “Hangi baba çocuğuna kıyar ki?” dediğini ileri sürdü. Yayın sırasında gözyaşlarına boğulan acılı anne, kızının ölüm sebebini öğrenebilmek için otopsi raporunun hemen çıkmasını istiyor.