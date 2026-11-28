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Bir insan ömrü olarak bakıldığında 56 yıl gerçekten o kadar da uzun bir zaman sayılmaz. Hele bu yaşta dünyadan göçüp giden kişinin yarım kalmış hayalleri varsa...
1990'lı yıllarda aslında pop müziğin bir başka ünlüsü Nothing Compares U" adlı şarkıyı ondan bile daha güzel söyleyip hafızalara kazıdı Sineod O'Connor.
Sonrasında da birçok şarkıya imza attı. Bu arada gençlik yılları zaten acılarla doluydu. Yetişkinliğinde de daha büyük üzüntüler yaşadı. Her şeyin ötesinde evlat acısını bile tattı.
Zaten 17 yaşında hayata veda eden küçük oğlunu toprağa verdikten kısa bir süre sonra kendisi de hayata veda etti. O sırada takvimler 2023 yılının temmuz ayını gösteriyordu.
Londra'daki evinde, bir başına son nefesini verdiğinde 56 yaşındaydı O'Connor.
GERİDE KALAN ÇOCUKLARI MİRASINA SAHİP ÇIKIYOR
Her ne kadar kendisi artık bu dünyada değilse de Sinean O'Connor'ın çocukları onun geride bıraktığı benzersiz müzikal mirasa sahip çıkmış durumda.
Sinead O'Connor ya da İslam dinini seçtikten sonra aldığı adıyla Shuhada Sadaqat'ın, gencecik yaşta ölen oğlu Shane Luny dışında üç çocuğu daha var geride kalan.
İşte üç kardeş, şimdi annelerinin mirasını ayakta tutmak için kollarını sıvamış durumda.
Gerçi o sırada şarkıcıyla birlikte çalışan müzik yapımcısı David Holmes, bu yıl temmuz ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında 'kusursuz bir klasik" olarak tanımladığı o albümün gün yüzüne çıkacağından emin olmadığını söyledi.
Ancak Sinead O'Connor'ın dört çocuğu bu ayın başlarında sanatçıya ait materyalleri yayınlama planının işaretlerini verdi.
Bunun yanı sıra Sinead O'Connor'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden anısını yaşatacaklarını da belirtti. Bu sayfayı bir tür kamu arşivi haline getireceklerini söyledi Roisin Waters.
Roisin'in anlattığına bakılırsa dört kardeş zaman zaman sosyal medya üzerinden anneleriyle ilgili anılarını da paylaşacak.
Roisin Waters bu konuda da "“O, sizin Sinead’inizdi; bizim ise annemizdi. Her iki kimliğine de yer açmak istiyoruz” diye ekledi.
Yapımcı David Holmes bu albümün "O'Connor'ın hem çocuklarına hem de tüm dünyaya yazdığı bir aşk mektubu" olduğunu belirtmişti.