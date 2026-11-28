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Bir insan ömrü olarak bakıldığında 56 yıl gerçekten o kadar da uzun bir zaman sayılmaz. Hele bu yaşta dünyadan göçüp giden kişinin yarım kalmış hayalleri varsa...

İşte İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'ın ya da Müslüman olduktan sonra seçtiği adıyla Shuhada Sadaqat'ın hayatı da böyle...

1990'lı yıllarda aslında pop müziğin bir başka ünlüsü Nothing Compares U" adlı şarkıyı ondan bile daha güzel söyleyip hafızalara kazıdı Sineod O'Connor.

Sonrasında da birçok şarkıya imza attı. Bu arada gençlik yılları zaten acılarla doluydu. Yetişkinliğinde de daha büyük üzüntüler yaşadı. Her şeyin ötesinde evlat acısını bile tattı.

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Zaten 17 yaşında hayata veda eden küçük oğlunu toprağa verdikten kısa bir süre sonra kendisi de hayata veda etti. O sırada takvimler 2023 yılının temmuz ayını gösteriyordu.

Londra'daki evinde, bir başına son nefesini verdiğinde 56 yaşındaydı O'Connor.





GERİDE KALAN ÇOCUKLARI MİRASINA SAHİP ÇIKIYOR

Her ne kadar kendisi artık bu dünyada değilse de Sinean O'Connor'ın çocukları onun geride bıraktığı benzersiz müzikal mirasa sahip çıkmış durumda.

Sinead O'Connor ya da İslam dinini seçtikten sonra aldığı adıyla Shuhada Sadaqat'ın, gencecik yaşta ölen oğlu Shane Luny dışında üç çocuğu daha var geride kalan.

Jake Reynolds, Yeshua Bonadio adında iki erkek ve Roisin Waters adında bir kız. Bu çocukların hepsi de yetişkin.

İşte üç kardeş, şimdi annelerinin mirasını ayakta tutmak için kollarını sıvamış durumda.

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O'Connor, 2023 yılının temmuz ayında hayata veda etmeden önce yeni bir albüm üzerinde çalışıyordu.

Gerçi o sırada şarkıcıyla birlikte çalışan müzik yapımcısı David Holmes, bu yıl temmuz ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında 'kusursuz bir klasik" olarak tanımladığı o albümün gün yüzüne çıkacağından emin olmadığını söyledi.

Ancak Sinead O'Connor'ın dört çocuğu bu ayın başlarında sanatçıya ait materyalleri yayınlama planının işaretlerini verdi.

Sinead O'Connor'ın kızı Roisin Waters, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda Chrysalis Records ile yapılacak ortak çalışmalara dair bazı ipuçları sundu.

Bunun yanı sıra Sinead O'Connor'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden anısını yaşatacaklarını da belirtti. Bu sayfayı bir tür kamu arşivi haline getireceklerini söyledi Roisin Waters.

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Onun anlattığına göre dört kardeş annelerinin mirasını Deep Dana adlı aile şirketleri aracılığıyla yönetiyor.

Roisin'in anlattığına bakılırsa dört kardeş zaman zaman sosyal medya üzerinden anneleriyle ilgili anılarını da paylaşacak.



Roisin Waters bu konuda da "“O, sizin Sinead’inizdi; bizim ise annemizdi. Her iki kimliğine de yer açmak istiyoruz” diye ekledi.

Bu arada her ne kadar yapımcı Holmes'un bu konuda fazla umudu olmasa da şarkıcının ölümünden önce üzerinde çalıştığı No Veteran Dies Alone adlı albüm için de adımlar atılabilir.



Yapımcı David Holmes bu albümün "O'Connor'ın hem çocuklarına hem de tüm dünyaya yazdığı bir aşk mektubu" olduğunu belirtmişti.