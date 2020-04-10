Açıklama geldi: Müge Anlı programı neden yok? Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman başlayacak?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 6 Nisan'dan bu yana bant yayınlarıyla ekrana geliyor. Müge Anlı'nın yeni bölümleri yerine bu sezonun en çok konuşulan olaylarının hatırlatıldığı tekrar bölümleriyle karşılaşan program takipçileri, programın akıbetini merak ediyor. Peki Müge Anlı programı neden yok? Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman başlayacak?
Pek çok dizi ve program korona virüs nedeniyle geçici bir süre yayına ara verdi. Bir süre yayına devam eden Müge Anlı ve ekibi de virüs vakalarının artması nedeniyle yeni bölümlerine ara verdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bir süre tekrar bölümleriyle ekranlarda olacak. Programa adını veren Müge Anlı da oluşabilecek yanlış yargıların önüne geçebilmek amacıyla açıklamada bulundu.
MÜGE ANLI'DAN AÇIKLAMA
Müge Anlı programa ara verdiğini şu sözlerle duyurdu: “Ekranda kalmak istiyorum ve sizlerle beraber olmak istiyorum ama gün gün belirli kısıtlamalar artıkça çok istememize rağmen canlı olarak ekranda bulunamayabiliriz. Gelmek isteyeni davet edememek fırsat eşitsizliğine de neden oluyor. Ekranı boş bırakmayız, sevdiğiniz programlardan kolajlar hazırlarız. Sizlerle beraber oluruz. Ekranda değiller, aman hastalandılar mı diye bir şey aklınıza gelmesin. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla yeniden beraber olabiliriz.”
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