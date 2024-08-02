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Açıkhava’da yıldızlar geçidi var

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#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu#Konser#BKM
Açıkhava’da yıldızlar geçidi var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 10:28

HARBİYE Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, BKM’nin organizasyonuyla ünlü yıldızları ağırlıyor.

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“DenizBank Açıkhava Etkinlikleri” kapsamında 7 Ağustos’ta pop müziğin güçlü seslerinden Aşkın Nur Yengi sahneye çıkacak. Senfonik konserde sanatçıya Pera Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Harbiye Açıkhava, 8-9 Ağustos’ta “Ata Demirer Gazinosu”na ev sahipliği yapacak. 10 Ağustos’ta “Antidepresan” ve “Ateşe Düştüm” şarkılarıyla yıldızı parlayan Mert Demir konser verecek.

12 Ekim’de de en büyük pop yıldızlarından biri olarak kabul edilen dünyaca ünlü Grammy ödüllü sanatçı Seal, Türk dinleyicileriyle buluşacak.

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#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu#Konser#BKM

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