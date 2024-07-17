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Acı Tatlı Ekşi konusu nedir, oyuncuları kim? Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?

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Acı Tatlı Ekşi konusu nedir, oyuncuları kim Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 17:30

Romantik Komedi filmlerimizden Acı Tatlı Ekşi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Acı Tatlı Ekşi filmi bir kez daha televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. 22 Aralık 2017'de gösterime giren filmin başrollerinde Buğra Gülsoy ve Özge Özpirinççi yer alıyoe. Acı Tatlı Ekşi filminin yönetmen koltuğunda, Andaç Haznedaroğlu oturuyor. Peki, Acı Tatlı Ekşi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? İşte merak edilenler...

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Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları ve konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Romantik drama türünde yer alan Acı Tatlı Ekşi  çocukluklarından beri birbirlerine aşık olan Murat ve Duygu'nun hikayesi ele alınıyor. İşte, Acı Tatlı Ekşi filmiyle ilgili ayrıntılar. 

FİLMİN OYUNCULARI KİMLER?

2017 yılı yapımı olan Acı Tatlı Ekşi filminde Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy, Yusuf Akgün, Gözde Türkpençe yer alıyor. 

Acı Tatlı Ekşi konusu nedir, oyuncuları kim Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi

FİLMİN KONUSU NE?

Birlikte büyüyen Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirlerine aşıktır. Murat yıllardır Duygu ile kavuşmanın hayalini kurar. Üniversiteden mezun olurken Duygu’ya evlenmek teklifi eder; fakat beklemediği bir cevapla karşılaşır. Duygu kendini evlenmek için hazır hissetmemektedir, gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. İki aşık bir anlaşma yapar; eğer beş yıl sonra ikisi de bekarsa evleneceklerdir. Yeniden birleşmek üzere ayrılan Murat ve Duygu için hayatın başka planları vardır.

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ACI TATLI EKŞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

Filmin çekimlerinin bir bölümü İstanbul'da, bir bölümü ise İzmir'in Çeşme ilçesine Urla'da gerçekleştirildi.

 

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