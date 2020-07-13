Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Acı Tatlı Ekşi oyuncuları

Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları ve konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Romantik drama türünde yer alan Acı Tatlı Ekşi çocukluklarından beri birbirlerine aşık olan Murat ve Duygu'nun hikayesi ele alınıyor. İşte, Acı Tatlı Ekşi filmiyle ilgili ayrıntılar.

FİLMİN OYUNCULARI KİMLER?

2017 yılı yapımı olan Acı Tatlı Ekşi filminde Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy, Yusuf Akgün, Gözde Türkpençe yer alıyor.

FİLMİN KONUSU NE?

Birlikte büyüyen Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirlerine aşıktır. Murat yıllardır Duygu ile kavuşmanın hayalini kurar. Üniversiteden mezun olurken Duygu’ya evlenmek teklifi eder; fakat beklemediği bir cevapla karşılaşır. Duygu kendini evlenmek için hazır hissetmemektedir, gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. İki aşık bir anlaşma yapar; eğer beş yıl sonra ikisi de bekarsa evleneceklerdir. Yeniden birleşmek üzere ayrılan Murat ve Duygu için hayatın başka planları vardır.