Düğün salonlarından ışıklı sahnelere... Çocukluğundan beri Kasımpaşa'nın güzel sesli Gül'üydü

Haberin Devamı

Ama bugün müzik dünyasından gelen acı haber, bütün bunların da ötesindeydi... Yıllar boyu sesiyle nice yüreğe dokunan, şarkılarıyla hafızalara yerleşen Kasımpaşalı Güllü daha 52 yaşında hayata veda etmişti...

Duyan herkes şoke oldu... Çünkü Güllü, gerçekten gençti ve daha da ötesinde ölüm biçimi duyanların yüreklerine saplanan bir bıçak gibiydi...

Evinin balkonundan düşerek hayata veda etmişti ünlü şarkıcı.

HERKES DÖRT YIL ÖNCEKİ GİBİ KÖTÜ BİR ŞAKA OLMASINI DİLEDİ... AMA DEĞİLDİ

Bu öylesine şaşırtıcı bir haberdi ki herkes bundan dört yıl önceki gibi kötü bir şaka olmasını istedi...

2021 yılında uzun süre ortalarda görünmediği için Güllü hakkında "ölüm" iddiaları ortaya atılmış sonrasında kendisi bunları yalanmamıştı.

Haberin Devamı

Daha da ötesinde bu söylentileri çıkaranlara duyduğu öfkeyi de saklamamıştı.

Ama sabah erken saatlerde gelen haber gerçekti... Hem de gerçeğin en katısı!

Güllü'nün ya da gerçek adıyla Gül Tut'un, İstanbul'un Kasımpaşa semtinde başlayan hayat öyküsü, sadece 52 yılda sona gelmişti.

YOKSUL AİLESİNE DESTEK İÇİN 15'İNDE ŞARKICI OLDU

Milyonlarca kişinin hafızasına yerleşen adıyla Güllü, 15 Ekim 1973 yılında Kasımpaşa'da dünyaya geldi... Roman kökenli bir ailenin kızıydı...

Yoksul bir ailede dünyaya gözlerini açan milyonlarca çocuğun kaderini paylaştı o da...

Genlerinde zaten müzik vardı... O yüzden de aile bütçesine katkıda bulunmak için çocuk yaşında gece kulüplerinde şarkı söylemeye başladı.

Aynı zamanda düğünlerde de sahneye çıkıyordu...

Ama bir sorun vardı. O sırada henüz 15 yaşındaydı, yani daha reşit olmamıştı. Bu yüzden gazinolarda sahneye çıkma hayali yarım kaldı. Bunun için biraz daha beklemesi gerekti... O arada da eğitimine devam etti...

Haberin Devamı

YİNE DE OKULUNU BİTİREMEDİ

Yine de bunu sonuna kadar götüremedi... Ailesi yoksullukla boğuşuyordu ve o da para kazanmak zorundaydı... Yapabileceği tek iş de şarkı söylemekti. O da öyle yaptı. Eğitimi yarım kaldı.

1990'lı yıllara gelindiğinde artık hayaline doğru bir adım daha atmıştı... Herkes onu Kasımpaşalı Güllü olarak tanıyordu.

Roman şarkılarını seslendirdiği albümüyle iyi bir çıkış yakaladı.

Oyuncak Gibi, Sabah Olmadan, Kopamam Senden, Gülüm Var, Değmezmiş Sana, Ödüm Kopuyor gibi şarkılarıyla artık kendine özgü bir yıldızdı o...

Üstelik içinden nice acılar geçen şarkılarıyla ve sesiyle milyonların kalbine dokundu. Aslında geniş bir dinleyici kitlesi olan bir müzik türünde söylüyordu ama onun sesinde başkalarında olmayan farklı bir tını vardı.

Haberin Devamı

Dinleyeni can evinden yakalayan!

EVLİLİĞİ DE SANCILI BİR ŞEKİLDE BİTTİ

Sonrasında müziğe bir ara daha verdi... 1996 yılında Gürol Gülter ile hayatını birleştirmişti. Kurduğu yuva, biri kız diğeri erkek iki çocukla genişledi. Ama evliliği uzun sürmedi... Boşanınca müzik kariyerine geri döndü.

Boşanma sürecinde de nice zorluklar yaşadı Güllü... Türlü türlü asılsız iddiayla hayatı gölgelendi. Sonunda da evliliğini "Hayatımın en büyük hatası" diyerek bitirdi.

FAZLA KİLOLARINDAN GİZLİ BİR AMELİYATLA KURTULDU

Bu arada Güllü; fiziksel anlamda da bazı sıkıntılar yaşadı... Aşırı kilolarıyla mücadele etti.

Haberin Devamı

Annesi midesini küçültmek için geçirdiği ameliyat yüzünden hayata veda etmişti... Kendisi de her şeyi göze alarak aynı ameliyatı olmaya karar verdi.

Gizlice bıçak altına yattı. Bir anda fazla kilolarından kurtuldu ve bambaşka biri oldu... Ama o sırada küçük bir yalan söyledi. Ameliyat olduğunu gizleyip kaza geçirip aylarca yattığı sırada kilo verdiğini anlattı.

O ameliyatın ardından bambaşka biri oldu Güllü.

Gözden Kaçmasın Şarkıcı Güllü 52 yaşında hayatını kaybetti... Acı haberi oğlu duyurdu Haberi görüntüle





GERİDE ŞARKILARI VE İÇE İŞLEYEN SESİ KALDI

Kasımpaşalı Güllü, kariyeri boyunca zaman zaman işine dört elle asıldı. Zaman zaman da ara verdi. Ama albümleri ve TV programlarıyla hep gündemde kaldı, kendisini özleyenleri hiç yalnız bırakmadı.

Haberin Devamı

Ama 26 Eylül 2025 günü kimsenin aklına gelmeyen oldu... Geride nice zorluklarla, arada parlayıp sönen mutluluklarla dolu bir hayat bırakıp bu dünyadan göçüp gitti.