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Acı haber geldi: Dağda bulunan kalıntıların ocak ayında kaybolan ünlü aktöre ait olduğu kesinleşti

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#Julian Sands#Julian Sands Doğa Yürüyüşünde Kayboldu#Hayatını Kaybetti
Acı haber geldi: Dağda bulunan kalıntıların ocak ayında kaybolan ünlü aktöre ait olduğu kesinleşti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 15:34

65 yaşındaki İngiliz aktör Julian Sands, ocak ayında dağ yürüyüşü yaparken kaybolmuş; 5 aydan fazladır devam eden arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

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Julian Sands için ailesi 13 Ocak’ta kayıp bildirimi yapmıştı. Bir doğa aşığı ve iyi bir dağcı olarak tanınan Sands, sık sık tırmanışlara gidiyordu.

San Bernardino Şefif departmanı ünlü oyuncu için 8 kez arama yapıldığını ancak sonuç alınamadığını açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta sonu bölgede dağ yürüyüşü yapan bir gurup insan kalıntılarına rastladıklarını yetkililere bildirmişti. Şerif Departmanı bulunan kemiklerin DNA testi için adli tıbba yollandığını açıklamıştı.

Acı haber geldi: Dağda bulunan kalıntıların ocak ayında kaybolan ünlü aktöre ait olduğu kesinleşti
Julian Sands için birçok kez arama kurtarma çalışması yapıldı ancak kötü hava koşulları nedeniyle sonuç alınamadı

Bölge hem ABD’nin en tehlikeli dağının yer aldığı hem de kışın sürekli kar fırtınalarının yaşandığı bir yer. Sands’i arama çalışmaları da kötü hava koşulları nedeniyle sürekli sekteye uğramıştı. Yetkililer kaybolduğu yerde bulunan insan kalıntılarının Sands'e ait olduğunun saptandığını açıkladı. Ve ünlü aktör resmi olarak ölmüş ilan edildi.

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65 yaşındaki aktör, kariyeri boyunca birçok başarılı filmde rol alsa da en çok Oscar ödüllü Manzaralı Oda filmi ile tanınıyordu. Cumartesi günü kalıntıların bulunmasının ardından Sands'in ailesi açıklama yaparak Californialı yetkililere çabaları için teşekkür etti ve "Julian'ı harika bir baba, koca, kâşif, doğa ve sanat aşığı, özgün ve çok yönlü bir insan olarak güzel anılarla kalbimizde taşımaya devam ediyoruz" demişti.

Julian Sands gazeteci yazar Evgenia Citkowitz’le evliydi; çifti Sands’in yakın dostu, bir diğer ünlü oyuncu John Malkovich tanıştırmıştı. İki çocuk sahibi olan çift 2020’de Los Angeles’a taşınmıştı. Sands'in daha önceki evliliğinden de bir oğlu vardı.

Acı haber geldi: Dağda bulunan kalıntıların ocak ayında kaybolan ünlü aktöre ait olduğu kesinleşti
Hollywood'un gözlerden uzakta yaşamayı seven yıldızlarından Julian Sands, iyi bir aile babası ve büyük bir doğa aşığıydı

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Birlikte doğa yürüyüşlerine çıktığı arkadaşı Kevin Ryan, bunun Sands için gerçek bir tutku olduğunu belirterek "tanıdığım en ileri yürüyüşçüydü" demişti. Kalıntıların Sands’e ait olduğu kesinleşse de ünlü oyuncunun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

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#Julian Sands#Julian Sands Doğa Yürüyüşünde Kayboldu#Hayatını Kaybetti

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