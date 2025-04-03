Acı gerçek ölümünden sonra ortaya çıktı… Son rolünü oynadı… Yıllarca yatalak halde yaşadı

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Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen oyuncu gırtlak kanseriyle savaşmış, hastalığı yense de sesini kaybetmişti.

Kızı Mercedes babasının zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Val Kilmer’ın trajik ölümünden önce yatalak hale geldiği ise yeni ortaya çıktı…

2015 yılında gırtlak kanserine yakalanan ve tedavisi için yıllarca zorlu süreçler yaşayan Val Kilmer’ın enerjisinin tamamen tükendiği ve son yıllarını yatağa bağımlı halde geçirdiği bildirildi.

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Sağlığı son haftalarda giderek kötüleşen usta oyuncu zaten bir süredir hastanedeydi ve yakınları onu sürekli ziyaret edip istemeseler de onunla vedalaşmaya başlamışlardı.

Val Kilmer’ın 2025’in başından beri hastanede yattığı da ortaya böylelikle çıkmış oldu.

Basına yansıyan haberlere göre Val Kilmer’ın 33 yaşındaki kızı Mercedes Kilmer ve 29 yaşındaki oğlu Jack Kilmer babalarının cenaze törenini planlıyorlar.

Val Kilmer en son 2019'da kızıyla birlikte bir galaya katılmıştı.

Yıldız oyuncu daha sonra kamuoyu karşısına çıkmadı.

Aktör konuşamamasına rağmen, 2022 yapımı “Top Gun” filmindeki Teğmen Tom “Iceman” Kazansky rolünü yeniden canlandırdı.

Filmin yönetmeni Val Kilmer’ın kendi sesini zor da olsa kullandığını, sadece sesin netleşmesi için dijital bir ayara ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.

Öte yandan hastalığı yüzünden tanınmayacak hale gelen ve konuşma yeteneğini de kaybeden Val Kilmer’ın Top Gun filminde Tom Cruise’un ısrarı üzerine oynadığı da ortaya çıktı.

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Tom Cruise’un ilk filmdeki rolüyle unutulmayan eski dostunu bu yeni filmde oynatmak için gösterdiği ısrar da takdir topladı.