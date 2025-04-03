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Acı gerçek ölümünden sonra ortaya çıktı… Son rolünü oynadı… Yıllarca yatalak halde yaşadı

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#Val Kilmer#Top Gun Maverick#HOLLYWOOD
Acı gerçek ölümünden sonra ortaya çıktı… Son rolünü oynadı… Yıllarca yatalak halde yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 14:37

Dün sabah saatlerinde gelen bir ölüm haberi Hollywood’u ve 65 yaşında hayatını kaybeden usta aktörün hayranlarını yasa boğmuştu. Beyaz perdede unutulmaz rollere hayata veren Val Kilmer hayatını kaybetti.

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Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen oyuncu gırtlak kanseriyle savaşmış, hastalığı yense de sesini kaybetmişti.

Acı gerçek ölümünden sonra ortaya çıktı… Son rolünü oynadı… Yıllarca yatalak halde yaşadı

Kızı Mercedes babasının zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Val Kilmer’ın trajik ölümünden önce yatalak hale geldiği ise yeni ortaya çıktı…

2015 yılında gırtlak kanserine yakalanan ve tedavisi için yıllarca zorlu süreçler yaşayan Val Kilmer’ın enerjisinin tamamen tükendiği ve son yıllarını yatağa bağımlı halde geçirdiği bildirildi.

Acı gerçek ölümünden sonra ortaya çıktı… Son rolünü oynadı… Yıllarca yatalak halde yaşadı

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Sağlığı son haftalarda giderek kötüleşen usta oyuncu zaten bir süredir hastanedeydi ve yakınları onu sürekli ziyaret edip istemeseler de onunla vedalaşmaya başlamışlardı.

Val Kilmer’ın 2025’in başından beri hastanede yattığı da ortaya böylelikle çıkmış oldu.

Acı gerçek ölümünden sonra ortaya çıktı… Son rolünü oynadı… Yıllarca yatalak halde yaşadı

Basına yansıyan haberlere göre Val Kilmer’ın 33 yaşındaki kızı Mercedes Kilmer ve 29 yaşındaki oğlu Jack Kilmer babalarının cenaze törenini planlıyorlar.

Val Kilmer en son 2019'da kızıyla birlikte bir galaya katılmıştı.

Yıldız oyuncu daha sonra kamuoyu karşısına çıkmadı.

Acı gerçek ölümünden sonra ortaya çıktı… Son rolünü oynadı… Yıllarca yatalak halde yaşadı

Aktör konuşamamasına rağmen, 2022 yapımı “Top Gun” filmindeki Teğmen Tom “Iceman” Kazansky rolünü yeniden canlandırdı.

Filmin yönetmeni Val Kilmer’ın kendi sesini zor da olsa kullandığını, sadece sesin netleşmesi için dijital bir ayara ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.

Öte yandan hastalığı yüzünden tanınmayacak hale gelen ve konuşma yeteneğini de kaybeden Val Kilmer’ın Top Gun filminde Tom Cruise’un ısrarı üzerine oynadığı da ortaya çıktı.

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Acı gerçek ölümünden sonra ortaya çıktı… Son rolünü oynadı… Yıllarca yatalak halde yaşadı

Tom Cruise’un ilk filmdeki rolüyle unutulmayan eski dostunu bu yeni filmde oynatmak için gösterdiği ısrar da takdir topladı.

Gözden KaçmasınKanseri yenip setlere geri dönmüştü... Hollywoodun efsane oyuncusu Val Kilmer hayatını kaybettiKanseri yenip setlere geri dönmüştü... Hollywood'un efsane oyuncusu Val Kilmer hayatını kaybetti!Haberi görüntüle

 

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#Val Kilmer#Top Gun Maverick#HOLLYWOOD

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