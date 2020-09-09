Abyss dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Abyss oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Abyss dizisi fantastik türünde yayınlanan bir dizidir. Dizinin her bölümü oldukça heyecanlı ve sürükleyicidir.

Abyss Dizisinin Konusu Nedir?

Dizinin ismi Abyss isimli gizemli yuvarlak bir kürenin adını alır. Bu küre ruhların güzelliklerine göre ölen ruhları farklı bedenlerde dünyaya tekrar yollamaktadır. Dizi dış görünüşleri değişen fakat birbirlerini tanıyan bir kadın ve erkek etrafında şekillenmektedir.

Cha-Min isimli karakter bir kaza geçirir ve ölür. Bunun sonucunda kazaya neden olan ve fantastik güçleri olan Seo In-Guk Abyys isimli küreyi kullanarak Cha-Min'in tekrar hayata dönmesini sağlar. Cha-Min önceki hayatında hiç de yakışıklı değildir. Fakat yeni bedeninde oldukça yakışıklı bir dış görünüşe sahip olur. Yeni ismi ise Ahn Hyo-Seop'dur.

Gizemli güçleri olan varlık ise Abyss'i kendisine verir. Bir sonraki gün 20 yıldır arkadaşı olan Seo-Yeo'nun bir katil tarafından öldürüldüğünü öğrenir. Bunun yanında cinayet zanlısı da kendisi olarak gösterilmektedir. Elindeki sihirli küre Abbys'i kullanır ve Seo-Yeo'yu tekrar dünyaya döndürür. Seo-Yeo'nun oldukça mükemmel bir güzelliği varken yeni bedeni hiçte o kadar güzel değildir. Hatta oldukça vasattır. Bu iki arkadaş Seo-Yeo'nun katilinin peşine düşerler.

Abyss Dizisi Kaç Bölüm Ve Sezon?

Abyss dizisinin ilk bölümü 6 Mayıs 2019'da yayınlanmıştır. Son bölümü ise 25 Haziran 2019 yılında yayınlanmıştır. Dizi 1 sezon sürmüştür ve toplamda 16 bölümden oluşur. Dizinin orijinal dili Korece'dir. Bu dizi Güney Kore'de çekilmiştir.

Abyss Dizisinin Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Jang Hee Jin: Cha Min'in nişanlısı rolündedir. Fakat Cha Min'i Terk ederek kaçmıştır. Yaşamış olduğu bazı sorunlar dizinin ilerleyen bölümlerinde gün yüzüne çıkmaktadır.

Park Dong Chul: Seri bir takım işlenen cinayetlerin araştırmasını yapan polistir. Lee Mi-Do avukat olan eski sevgilisidir. Bu kişi ile tekrar karşılaşır ve avukat olan eski sevgilisi davada kendine yardımcı olur.

Seo Ji-Wook: Oldukça soğukkanlı olan bir savcıdır.

Go Se-Yeon: Savcılık yapan oldukça güzel ve dikkat çekici bir kadındır. Yine bir seri cinayet davası araştırması sırasında kendisi de öldürülür. Cha Min tarafından Abyss ile tekrar dünyaya döner. Fakat bu sefer oldukça sıradan bir bedene sahip olur. Amacı ise kendisini öldüren gerçek katili bulmaktır. Yeni bedeninde avukatlık yapmaktadır.

Cha Min: Ailesi bir kozmetik şirketinin sahibidir. Karakterimiz oldukça zengin bir aileden gelmektedir. ancak yakışıklı değildir. Nişanlısı tarafından terk edilir. Bu duruma dayanamaz ve kendini öldürür. Fakat çok daha yakışıklı bir beden ile tekrar dünyaya döner. Oldukça yakışıklı olmasına rağmen bir cinayetin faili konumundadır.

Abyss Yönetmeni Kimdir?

Abyss dizisinin yönetmenliğini Yoo Je-Won yapmaktadır.

Abyss Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcılığını Gale Anne Hurd yapmaktadır.

Abyss Senaristi Kimdir?

Dizinin senaristliğini Moon Soo-Yun yapmıştır.