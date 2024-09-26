ABU’da Türkiye’yi temsil edecek

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EUROVISION Şarkı Yarışması’nın bir benzeri olarak Asya-Pasifik Yayın Birliği tarafından organize edilen ABU TV Şarkı Festivali bu yıl 20 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek. ABU üyeliğine sahip ülkelerin temsilcilerinin canlı performans sergilediği etkinliğe Türkiye, 9 yıl aradan sonra yeniden katılacak. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek yarışmada Türkiye’yi Sinan Akçıl temsil edecek. 2009 Eurovision Şarkı Yarışması’nda dördüncü seçilen “Düm Tek Tek” şarkısının bestecisi ve söz yazarı olan Sinan Akçıl, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Eurovision out, ABU in. Bu organizasyon için Eurovision’dan daha heyecanlıyım. ‘Fark Atıyor’ şarkımla sahnede olacağım. Sekiz kişilik bir dans ekibi bana eşlik edecek.”



EUROVISION’DAN DAHA ADİL



Sinan Akçıl, Türkiye’nin 2013 yılında çekildiği Eurovision’a yeniden katılma kararı alması halinde, yarışmada tekrar yer almaya nasıl baktığı sorusuna da şu yanıtı verdi: “Eurovision’a bir daha asla katılmam, çünkü orada lobicilik var. Buna iyice şahit oldum 15 yıl önce.

ABU ise tamamen müzik üzerine kurulu ve daha adil. Bu organizasyon insanları sonucu belli bir yarışın içine sokmuyor. Ayrıca açıklanan resmi rakamlara göre Eurovision’u 200 milyon kişi, ABU’yu 2 milyara yakın kişi izliyor.”

ABU TV Şarkı Festivali’nde Türkiye’yi en son Mustafa Sandal temsil etmişti.

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2013’TEN BU YANA EUROVISION’DA YOKUZ

Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na en son 2012 yılında Can Bonomo’nun “Love Me Back” (Sen de Beni Sev) şarkısıyla katılmış, 112 puan ile 7’nci olmuştu. 2013 yılında TRT, oylama kurallarında yapılan değişiklikler ve “politik oylamaları” sebep göstererek Türkiye’nin yarışmadan çekildiğini açıkladı. 1975’ten itibaren Eurovision’da 34 kez yarışan Türkiye, çeşitli dönemlerde organizasyona katılmama kararı almıştı. 2013’te alınan kesin çekilme kararı, Türkiye’nin Eurovision macerasını noktaladı.