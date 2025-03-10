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Abisinin eşiyle evlenmişti... 'Benden boşanamayacaksın'

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#Uzak Şehir#Kanal D#Ozan Akbaba
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 12:10

Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Uzak Şehir’in bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden bir tanıtım yayınlandı.

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Paylaşılan tanıtımda, Cihan’ın “Benden boşanamayacaksın Alya” sözleri dikkat çekiyor. Alya’nın boşanma kararından geri adım atıp atmayacağı ise yeni bölüme dair merakı artırıyor.

Abisinin eşiyle evlenmişti... Benden boşanamayacaksın

ALYA’DAN ‘SON GÜLEN İYİ GÜLER’ RESTİ

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi ‘Uzak Şehir’den yayınlanan yeni tanıtımda, Cihan, Alya’nın boşanma isteğine alaycı bir tavırla yaklaşırken, Alya ise “Son gülen iyi güler.” diyerek rest çekiyor.

Cihan’ın “Benden boşanamayacaksın Alya...” sözleri heyecanı yükseltirken, Alya’nın boşanma kararından geri adım atıp atmayacağı bölüme dair merakı artırıyor.

Abisinin eşiyle evlenmişti... Benden boşanamayacaksın

GÜÇLÜ KADRO

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Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı AyNA Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

Uzak Şehir’ yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!

 

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#Uzak Şehir#Kanal D#Ozan Akbaba

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